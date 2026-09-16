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Bill Charlap - I'm Old Fashioned (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153611) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bill Charlap - I'm Old Fashioned (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153611) виниловая пластинка

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Bill Charlap - I&#039;m Old Fashioned (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153611) - фото 1
Bill Charlap - I&#039;m Old Fashioned (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153611) - фото 2
Bill Charlap - I&#039;m Old Fashioned (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153611) - фото 3
Bill Charlap - I&#039;m Old Fashioned (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153611) - фото 4
Bill Charlap - I&#039;m Old Fashioned (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153611) - фото 5
Bill Charlap - I&#039;m Old Fashioned (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153611) - фото 6
Bill Charlap - I&#039;m Old Fashioned (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153611) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bill Charlap
Альбом (сингл)
I'm Old Fashioned
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bill Charlap - I&#039;m Old Fashioned (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153611) - фото 1
  • Bill Charlap - I&#039;m Old Fashioned (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153611) - фото 2
  • Bill Charlap - I&#039;m Old Fashioned (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153611) - фото 3
  • Bill Charlap - I&#039;m Old Fashioned (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153611) - фото 4
  • Bill Charlap - I&#039;m Old Fashioned (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153611) - фото 5
  • Bill Charlap - I&#039;m Old Fashioned (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153611) - фото 6
  • Bill Charlap - I&#039;m Old Fashioned (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153611) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 110 руб. 
Начислим 364 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733650
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Bill Charlap - I'm Old Fashioned (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153611) виниловая пластинка
11 110 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051153611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bill Charlap
Альбом (сингл)
I'm Old Fashioned
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
All The Things You Are, Easy Living, Everything Happens To Me, Body And Soul, Ghost Of A Chance, Darn That Dream, What Is This Thing Called Love, I'm Old Fashioned, Angel Eyes, Gone With The Wind, These Foolish Things, Stella By Starlight, I Can't Get Started
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bill Charlap - I'm Old Fashioned (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153611) виниловая пластинка

Билл Шарлап — один из самых выдающихся джазовых пианистов своего поколения. Его энциклопедические знания американского песенного наследия не имеют себе равных, а его чудесная техника игры, впечатляющее мастерство и воображение делают его выступление приятным для прослушивания в любое время. Шарлап записал несколько превосходных альбомов для японского лейбла Venus Records со своим замечательным New York Trio (в состав которого входили Джей Леонхарт и Билл Стюарт). Для этого релиза он выбрал несколько иное направление: трио без ударных с гитаристом Питером Бернштейном и басистом Питером Вашингтоном. Присутствие гитариста вместо барабанщика придает звучанию трио более мягкую, интимную текстуру. Это также позволяет басовому тембру раскрыться в полной мере, давая волю виртуозности Вашингтона. Тембр Шарлапса безупречен, а его соло захватывающе красивы. Стиль группы может показаться старомодным на первый взгляд, но их интерпретации классических произведений современны, изысканны и урбанистичны. Как подтвердит Тони Беннетт, сотрудничавший, среди прочих, с Биллом Шарлапом, трио Билла Шарлапа практически не имеет себе равных среди современных джазовых ансамблей, работающих в мейнстриме – никто не может так захватывающе и трогательно воплотить в жизнь Великий американский песенник. Для поклонников джаза "I'm Old Fashioned" – это уникальный музыкальный опыт: давние соратники Шарлапа – басист Питер Вашингтон и барабанщик Кенни Вашингтон, дополненные легендой гитары Питером Бернштейном – идеально гармонируют с удостоенным премии "Грэмми", высокоодаренным и чутким пианистом. Компания Venus Records была основана в Японии в 1992 году Тэцуо Хара, ранее работавшим продюсером в RCA Victor. Для строго ограниченного тиража двойного LP-альбома «I'm Old Fashioned», записанного на 45 об/мин и отпечатанного на 180-граммовом виниле, лейбл использует специальный процесс мастеринга под названием «Hyper Magnum Sound», который обеспечивает очень мощное, насыщенное звучание и высоко ценится аудиофилами по всему миру. Важное замечание: LP-альбомы Venus выпускаются только один раз. Когда тираж распродан, соответствующий альбом удаляется из каталога и не переиздается. Коллекционерам не стоит долго ждать с заказом: особенно популярны релизы из «Venus Masterpiece Collection»!



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Bill Charlap - I'm Old Fashioned (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153611) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051153611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bill Charlap
Альбом (сингл)
I'm Old Fashioned
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
All The Things You Are, Easy Living, Everything Happens To Me, Body And Soul, Ghost Of A Chance, Darn That Dream, What Is This Thing Called Love, I'm Old Fashioned, Angel Eyes, Gone With The Wind, These Foolish Things, Stella By Starlight, I Can't Get Started
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Описание
Билл Шарлап — один из самых выдающихся джазовых пианистов своего поколения. Его энциклопедические знания американского песенного наследия не имеют себе равных, а его чудесная техника игры, впечатляющее мастерство и воображение делают его выступление приятным для прослушивания в любое время. Шарлап записал несколько превосходных альбомов для японского лейбла Venus Records со своим замечательным New York Trio (в состав которого входили Джей Леонхарт и Билл Стюарт). Для этого релиза он выбрал несколько иное направление: трио без ударных с гитаристом Питером Бернштейном и басистом Питером Вашингтоном. Присутствие гитариста вместо барабанщика придает звучанию трио более мягкую, интимную текстуру. Это также позволяет басовому тембру раскрыться в полной мере, давая волю виртуозности Вашингтона. Тембр Шарлапса безупречен, а его соло захватывающе красивы. Стиль группы может показаться старомодным на первый взгляд, но их интерпретации классических произведений современны, изысканны и урбанистичны. Как подтвердит Тони Беннетт, сотрудничавший, среди прочих, с Биллом Шарлапом, трио Билла Шарлапа практически не имеет себе равных среди современных джазовых ансамблей, работающих в мейнстриме – никто не может так захватывающе и трогательно воплотить в жизнь Великий американский песенник. Для поклонников джаза "I'm Old Fashioned" – это уникальный музыкальный опыт: давние соратники Шарлапа – басист Питер Вашингтон и барабанщик Кенни Вашингтон, дополненные легендой гитары Питером Бернштейном – идеально гармонируют с удостоенным премии "Грэмми", высокоодаренным и чутким пианистом. Компания Venus Records была основана в Японии в 1992 году Тэцуо Хара, ранее работавшим продюсером в RCA Victor. Для строго ограниченного тиража двойного LP-альбома «I'm Old Fashioned», записанного на 45 об/мин и отпечатанного на 180-граммовом виниле, лейбл использует специальный процесс мастеринга под названием «Hyper Magnum Sound», который обеспечивает очень мощное, насыщенное звучание и высоко ценится аудиофилами по всему миру. Важное замечание: LP-альбомы Venus выпускаются только один раз. Когда тираж распродан, соответствующий альбом удаляется из каталога и не переиздается. Коллекционерам не стоит долго ждать с заказом: особенно популярны релизы из «Venus Masterpiece Collection»!


Теги товара: Limited Edition
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Bill Charlap - I'm Old Fashioned (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153611) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 11110 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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