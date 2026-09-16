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Eddie Higgins - Christmas Songs II (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153796) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Eddie Higgins - Christmas Songs II (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153796) виниловая пластинка

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Eddie Higgins - Christmas Songs II (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153796) - фото 1
Eddie Higgins - Christmas Songs II (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153796) - фото 2
Eddie Higgins - Christmas Songs II (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153796) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eddie Higgins
Альбом (сингл)
Christmas Songs II
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eddie Higgins - Christmas Songs II (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153796) - фото 1
  • Eddie Higgins - Christmas Songs II (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153796) - фото 2
  • Eddie Higgins - Christmas Songs II (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153796) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 110 руб. 
Начислим 364 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733671
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Eddie Higgins - Christmas Songs II (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153796) виниловая пластинка
11 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051153796]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eddie Higgins
Альбом (сингл)
Christmas Songs II
Жанр
Jazz
Трек-лист
Silent Night, Good King Wenceslas, It Came Upon Midnight Clear, Joy To The World, We Wish You A Merry Christmas, The First Noel, Winter Dreams, We Three Kings Of Orient Are, O Come, O Come, Emmanuel, Hark ! The Herald Angels Sing, The Little Drummer Boy, Jingle Bells
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eddie Higgins - Christmas Songs II (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153796) виниловая пластинка

Благодаря многочисленным альбомам, выпущенным на лейбле Venus Records, Эдди Хиггинс зарекомендовал себя как один из самых известных джазовых музыкантов Японии. Хиггинс, скончавшийся в 2009 году, был одним из тех редких пианистов, которые точно знали, где найти лучшие аккорды на клавиатуре, чтобы рассказать ту историю, которую он хотел рассказать. Он также умел охватывать весь музыкальный ландшафт, не перебарщивая и не переигрывая.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Eddie Higgins - Christmas Songs II (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153796) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051153796]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eddie Higgins
Альбом (сингл)
Christmas Songs II
Жанр
Jazz
Трек-лист
Silent Night, Good King Wenceslas, It Came Upon Midnight Clear, Joy To The World, We Wish You A Merry Christmas, The First Noel, Winter Dreams, We Three Kings Of Orient Are, O Come, O Come, Emmanuel, Hark ! The Herald Angels Sing, The Little Drummer Boy, Jingle Bells
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Описание
Благодаря многочисленным альбомам, выпущенным на лейбле Venus Records, Эдди Хиггинс зарекомендовал себя как один из самых известных джазовых музыкантов Японии. Хиггинс, скончавшийся в 2009 году, был одним из тех редких пианистов, которые точно знали, где найти лучшие аккорды на клавиатуре, чтобы рассказать ту историю, которую он хотел рассказать. Он также умел охватывать весь музыкальный ландшафт, не перебарщивая и не переигрывая.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eddie Higgins - Christmas Songs II (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153796) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 11110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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