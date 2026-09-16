Eddie Higgins - Christmas Songs II (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153796) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eddie Higgins
Альбом (сингл)
Christmas Songs II
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 110 руб.
В наличии
Код товара: 733671
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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051153796]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eddie Higgins
Альбом (сингл)
Christmas Songs II
Жанр
Jazz
Трек-лист
Silent Night, Good King Wenceslas, It Came Upon Midnight Clear, Joy To The World, We Wish You A Merry Christmas, The First Noel, Winter Dreams, We Three Kings Of Orient Are, O Come, O Come, Emmanuel, Hark ! The Herald Angels Sing, The Little Drummer Boy, Jingle Bells
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Eddie Higgins - Christmas Songs II (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153796) виниловая пластинка
Благодаря многочисленным альбомам, выпущенным на лейбле Venus Records, Эдди Хиггинс зарекомендовал себя как один из самых известных джазовых музыкантов Японии. Хиггинс, скончавшийся в 2009 году, был одним из тех редких пианистов, которые точно знали, где найти лучшие аккорды на клавиатуре, чтобы рассказать ту историю, которую он хотел рассказать. Он также умел охватывать весь музыкальный ландшафт, не перебарщивая и не переигрывая.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051153796]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eddie Higgins
Альбом (сингл)
Christmas Songs II
Жанр
Jazz
Трек-лист
Silent Night, Good King Wenceslas, It Came Upon Midnight Clear, Joy To The World, We Wish You A Merry Christmas, The First Noel, Winter Dreams, We Three Kings Of Orient Are, O Come, O Come, Emmanuel, Hark ! The Herald Angels Sing, The Little Drummer Boy, Jingle Bells
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Благодаря многочисленным альбомам, выпущенным на лейбле Venus Records, Эдди Хиггинс зарекомендовал себя как один из самых известных джазовых музыкантов Японии. Хиггинс, скончавшийся в 2009 году, был одним из тех редких пианистов, которые точно знали, где найти лучшие аккорды на клавиатуре, чтобы рассказать ту историю, которую он хотел рассказать. Он также умел охватывать весь музыкальный ландшафт, не перебарщивая и не переигрывая.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Eddie Higgins - Christmas Songs II (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153796) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 11110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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