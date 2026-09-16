Eddie Higgins - When Your Lover Has Gone (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153949) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Eddie Higgins - When Your Lover Has Gone (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153949) виниловая пластинка
Благодаря своим релизам на лейбле Venus Records, Эдди Хиггинс завоевал большую популярность, особенно в Японии. Изысканный тембр и подход Хиггинса часто сравнивают с Биллом Эвансом, одним из самых влиятельных и успешных джазовых пианистов всех времен. Хиггинс чувствовал себя в своей стихии, играя мелодии с грувом и свингом, никогда не перебарщивая. Вместе с Джоном Доутеном на тенор-саксофоне, Филом Фланниганом на басу и Дэнни Бергером на ударных, квартет исполняет популярные джазовые стандарты и захватывающие оригинальные композиции Хиггинса на этом неизменно зажигательном альбоме. Эдди Хиггинс играл и записывался со многими крупнейшими именами в джазе, включая Коулмана Хокинса, Джека Тигардена, Стэна Гетца, Диззи Гиллеспи, Ли Моргана и Уэйна Шортера. Его дискография в качестве лидера группы насчитывает более 25 записей. Альбом «When Your Lover Has Gone» был записан 3 и 4 февраля 1994 года в студии New River Studios (Форт-Лодердейл, Флорида), а продюсированием, сведением и мастерингом занимался легендарный звукоинженер Тэцуо Хара.
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Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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