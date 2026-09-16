Top.Mail.Ru
Enrico Rava - Renaissance (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153871) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Enrico Rava - Renaissance (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153871) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Enrico Rava - Renaissance (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153871) - фото 1
Enrico Rava - Renaissance (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153871) - фото 2
Enrico Rava - Renaissance (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153871) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Enrico Rava
Альбом (сингл)
Renaissance
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Enrico Rava - Renaissance (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153871) - фото 1
  • Enrico Rava - Renaissance (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153871) - фото 2
  • Enrico Rava - Renaissance (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153871) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 110 руб. 
Начислим 364 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733666
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Enrico Rava - Renaissance (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153871) виниловая пластинка
11 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051153871]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Enrico Rava
Альбом (сингл)
Renaissance
Жанр
Jazz
Трек-лист
Dear Old Stockholm, Nature Boy, There's No You, My Funny Valentine, Vision, It Ain't Necessarily So, Gnid, Fran Dance, Good Bye
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Enrico Rava - Renaissance (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153871) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dear Old Stockholm, Nature Boy, There's No You, My Funny Valentine, Vision, It Ain't Necessarily So, Gnid, Fran Dance, Good Bye



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Enrico Rava - Renaissance (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153871) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051153871]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Enrico Rava
Альбом (сингл)
Renaissance
Жанр
Jazz
Трек-лист
Dear Old Stockholm, Nature Boy, There's No You, My Funny Valentine, Vision, It Ain't Necessarily So, Gnid, Fran Dance, Good Bye
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dear Old Stockholm, Nature Boy, There's No You, My Funny Valentine, Vision, It Ain't Necessarily So, Gnid, Fran Dance, Good Bye


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Enrico Rava - Renaissance (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153871) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 11110 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...