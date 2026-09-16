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Frank Zappa - Cheaper Than Cheep (0602475394204) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Frank Zappa - Cheaper Than Cheep (0602475394204) виниловая пластинка

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Frank Zappa - Cheaper Than Cheep (0602475394204) виниловая пластинка - фото 1
Frank Zappa - Cheaper Than Cheep (0602475394204) виниловая пластинка - фото 2
Frank Zappa - Cheaper Than Cheep (0602475394204) виниловая пластинка - фото 3
Frank Zappa - Cheaper Than Cheep (0602475394204) виниловая пластинка - фото 4
Frank Zappa - Cheaper Than Cheep (0602475394204) виниловая пластинка - фото 5
Frank Zappa - Cheaper Than Cheep (0602475394204) виниловая пластинка - фото 6
Frank Zappa - Cheaper Than Cheep (0602475394204) виниловая пластинка - фото 7
Frank Zappa - Cheaper Than Cheep (0602475394204) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Frank Zappa
Альбом (сингл)
Cheaper Than Cheep
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Frank Zappa - Cheaper Than Cheep (0602475394204) виниловая пластинка - фото 1
  • Frank Zappa - Cheaper Than Cheep (0602475394204) виниловая пластинка - фото 2
  • Frank Zappa - Cheaper Than Cheep (0602475394204) виниловая пластинка - фото 3
  • Frank Zappa - Cheaper Than Cheep (0602475394204) виниловая пластинка - фото 4
  • Frank Zappa - Cheaper Than Cheep (0602475394204) виниловая пластинка - фото 5
  • Frank Zappa - Cheaper Than Cheep (0602475394204) виниловая пластинка - фото 6
  • Frank Zappa - Cheaper Than Cheep (0602475394204) виниловая пластинка - фото 7
  • Frank Zappa - Cheaper Than Cheep (0602475394204) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 350 руб. 
Начислим 372 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716366
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Frank Zappa - Cheaper Than Cheep (0602475394204) виниловая пластинка
11 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ZAPPA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Zappa
Barcode
[0602475394204]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Frank Zappa
Альбом (сингл)
Cheaper Than Cheep
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
"Cheaper Than Cheep", Cosmik Debris, Inca Roads, RDNZL, Village Of The Sun, Montana, Duke Goes Out, "Get Down Simmons", Penguin In Bondage, T'Mershi Duween, The Dog Breath Variations, Uncle Meat, Such A Fool, I'm Not Satisfied, Wowie Zowie, I Don't Even Care, Let's Make The Water Turn Black, Oh No, Son Of Orange County, More Trouble Every Day Dupree's Paradise, Apostrophe', Camarillo Brillo
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Zappa Official Release –
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Frank Zappa - Cheaper Than Cheep (0602475394204) виниловая пластинка

Cheaper Than Cheep – неизданный телевизионный концертный фильм 1974 года, записанный в частном репетиционном зале The Mothers в формате Dolby ATMOS и саундтрек. В начале 70-х телевидение было неотъемлемым инструментом для знакомства музыкантов с домашними артистами. Полностью оснащенный своим гастрольным световым шоу и сценическим оборудованием в частном репетиционном зале The Mothers, Фрэнк Заппа попытался записать видеоматериал для собственного телепроекта, в конечном итоге намереваясь продавать его крупным телеканалам. К сожалению, возникли технические проблемы, из-за которых отснятый материал пришлось заморозить и отправить в хранилище. 50 лет спустя, благодаря достижениям в области постобработки, мы представляем фильм «Cheaper Than Cheep». Эта ранее не публиковавшаяся двухчасовая концертная программа представляет собой самое камерное выступление, когда-либо записанное группой Mothers состава 1974 года, записанное непосредственно с бережно восстановленных и отреставрированных оригинальных аудио- и видеозаписей из архива. Официальный релиз Zappa #130 выйдет в виде специального ограниченного издания Super Deluxe, включающего ремастированное концертное видео с совершенно новым Dolby Atmos, объемным звучанием 5.1 и стереомиксами на Blu-ray, стереосаундтрек на 2 CD и 3 виниловых пластинках на 180-граммовом черном виниле, обширный буклет с редкими, ранее не публиковавшимися изображениями и аннотациями от Рут Андервуд и Джо Трэверса — все это в телескопическом футляре.

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Характеристики
Бренд
ZAPPA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Zappa
Barcode
[0602475394204]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Frank Zappa
Альбом (сингл)
Cheaper Than Cheep
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
"Cheaper Than Cheep", Cosmik Debris, Inca Roads, RDNZL, Village Of The Sun, Montana, Duke Goes Out, "Get Down Simmons", Penguin In Bondage, T'Mershi Duween, The Dog Breath Variations, Uncle Meat, Such A Fool, I'm Not Satisfied, Wowie Zowie, I Don't Even Care, Let's Make The Water Turn Black, Oh No, Son Of Orange County, More Trouble Every Day Dupree's Paradise, Apostrophe', Camarillo Brillo
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Zappa Official Release –
Страна производитель
США
Описание
Cheaper Than Cheep – неизданный телевизионный концертный фильм 1974 года, записанный в частном репетиционном зале The Mothers в формате Dolby ATMOS и саундтрек. В начале 70-х телевидение было неотъемлемым инструментом для знакомства музыкантов с домашними артистами. Полностью оснащенный своим гастрольным световым шоу и сценическим оборудованием в частном репетиционном зале The Mothers, Фрэнк Заппа попытался записать видеоматериал для собственного телепроекта, в конечном итоге намереваясь продавать его крупным телеканалам. К сожалению, возникли технические проблемы, из-за которых отснятый материал пришлось заморозить и отправить в хранилище. 50 лет спустя, благодаря достижениям в области постобработки, мы представляем фильм «Cheaper Than Cheep». Эта ранее не публиковавшаяся двухчасовая концертная программа представляет собой самое камерное выступление, когда-либо записанное группой Mothers состава 1974 года, записанное непосредственно с бережно восстановленных и отреставрированных оригинальных аудио- и видеозаписей из архива. Официальный релиз Zappa #130 выйдет в виде специального ограниченного издания Super Deluxe, включающего ремастированное концертное видео с совершенно новым Dolby Atmos, объемным звучанием 5.1 и стереомиксами на Blu-ray, стереосаундтрек на 2 CD и 3 виниловых пластинках на 180-граммовом черном виниле, обширный буклет с редкими, ранее не публиковавшимися изображениями и аннотациями от Рут Андервуд и Джо Трэверса — все это в телескопическом футляре.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Frank Zappa - Cheaper Than Cheep (0602475394204) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 11350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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