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The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (coloured) (0602455920706) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (coloured) (0602455920706) виниловая пластинка

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The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (coloured) (0602455920706) виниловая пластинка - фото 1
The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (coloured) (0602455920706) виниловая пластинка - фото 2
The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (coloured) (0602455920706) виниловая пластинка - фото 3
The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (coloured) (0602455920706) виниловая пластинка - фото 4
The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (coloured) (0602455920706) виниловая пластинка - фото 5
The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (coloured) (0602455920706) виниловая пластинка - фото 6
The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (coloured) (0602455920706) виниловая пластинка - фото 7
The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (coloured) (0602455920706) виниловая пластинка - фото 8
The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (coloured) (0602455920706) виниловая пластинка - фото 9
The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (coloured) (0602455920706) виниловая пластинка - фото 10
The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (coloured) (0602455920706) виниловая пластинка - фото 11
The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (coloured) (0602455920706) виниловая пластинка - фото 12
The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (coloured) (0602455920706) виниловая пластинка - фото 13
The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (coloured) (0602455920706) виниловая пластинка - фото 14
The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (coloured) (0602455920706) виниловая пластинка - фото 15
The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (coloured) (0602455920706) виниловая пластинка - фото 16
The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (coloured) (0602455920706) виниловая пластинка - фото 17
The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (coloured) (0602455920706) виниловая пластинка - фото 18
The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (coloured) (0602455920706) виниловая пластинка - фото 19
The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (coloured) (0602455920706) виниловая пластинка - фото 20
The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (coloured) (0602455920706) виниловая пластинка - фото 21
The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (coloured) (0602455920706) виниловая пластинка - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
1962-1966
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (coloured) (0602455920706) виниловая пластинка - фото 1
  • The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (coloured) (0602455920706) виниловая пластинка - фото 2
  • The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (coloured) (0602455920706) виниловая пластинка - фото 3
  • The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (coloured) (0602455920706) виниловая пластинка - фото 4
  • The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (coloured) (0602455920706) виниловая пластинка - фото 5
  • The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (coloured) (0602455920706) виниловая пластинка - фото 6
  • The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (coloured) (0602455920706) виниловая пластинка - фото 7
  • The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (coloured) (0602455920706) виниловая пластинка - фото 8
  • The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (coloured) (0602455920706) виниловая пластинка - фото 9
  • The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (coloured) (0602455920706) виниловая пластинка - фото 10
  • The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (coloured) (0602455920706) виниловая пластинка - фото 11
  • The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (coloured) (0602455920706) виниловая пластинка - фото 12
  • The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (coloured) (0602455920706) виниловая пластинка - фото 13
  • The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (coloured) (0602455920706) виниловая пластинка - фото 14
  • The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (coloured) (0602455920706) виниловая пластинка - фото 15
  • The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (coloured) (0602455920706) виниловая пластинка - фото 16
  • The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (coloured) (0602455920706) виниловая пластинка - фото 17
  • The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (coloured) (0602455920706) виниловая пластинка - фото 18
  • The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (coloured) (0602455920706) виниловая пластинка - фото 19
  • The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (coloured) (0602455920706) виниловая пластинка - фото 20
  • The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (coloured) (0602455920706) виниловая пластинка - фото 21
  • The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (coloured) (0602455920706) виниловая пластинка - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 350 руб. 
Начислим 372 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715620
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (coloured) (0602455920706) виниловая пластинка
11 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Apple
Barcode
[0602455920706]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
1962-1966
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Love Me Do, Please Please Me, From Me To You, She Loves You, I Want To Hold Your Hand, All My Loving, Can't Buy Me Love, A Hard Day's Night, And I Love Her, Eight Days A Week, I Feel Fine, Ticket To Ride, Yesterday, Help!, You've Got To Hide Your Love Away, We Can Work It Out, Day Tripper, Drive My Car, Norwegian Wood (This Bird Has Flown), Nowhere Man, Michelle, In My Life, Girl, Paperback Writer, Eleanor Rigby, Yellow Submarine, I Saw Her Standing There, Twist And Shout, This Boy, Roll Over Be
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (coloured) (0602455920706) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Love Me Do, Please Please Me, From Me To You, She Loves You, I Want To Hold Your Hand, All My Loving, Can't Buy Me Love, A Hard Day's Night, And I Love Her, Eight Days A Week, I Feel Fine, Ticket To Ride, Yesterday, Help!, You've Got To Hide Your Love Away, We Can Work It Out, Day Tripper, Drive My Car, Norwegian Wood (This Bird Has Flown), Nowhere Man, Michelle, In My Life, Girl, Paperback Writer, Eleanor Rigby, Yellow Submarine, I Saw Her Standing There, Twist And Shout, This Boy, Roll Over Beethoven, You Really Got A Hold On Me, You Can't Do That, If I Needed Someone, Got To Get You Into My Life, I'm Only Sleeping, Taxman, Here, There And Everywhere, Tomorrow Never Knows



Теги товара: The Beatles, Поп-музыка

Отзывы о товаре The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (coloured) (0602455920706) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Apple
Barcode
[0602455920706]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
1962-1966
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Love Me Do, Please Please Me, From Me To You, She Loves You, I Want To Hold Your Hand, All My Loving, Can't Buy Me Love, A Hard Day's Night, And I Love Her, Eight Days A Week, I Feel Fine, Ticket To Ride, Yesterday, Help!, You've Got To Hide Your Love Away, We Can Work It Out, Day Tripper, Drive My Car, Norwegian Wood (This Bird Has Flown), Nowhere Man, Michelle, In My Life, Girl, Paperback Writer, Eleanor Rigby, Yellow Submarine, I Saw Her Standing There, Twist And Shout, This Boy, Roll Over Be
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Love Me Do, Please Please Me, From Me To You, She Loves You, I Want To Hold Your Hand, All My Loving, Can't Buy Me Love, A Hard Day's Night, And I Love Her, Eight Days A Week, I Feel Fine, Ticket To Ride, Yesterday, Help!, You've Got To Hide Your Love Away, We Can Work It Out, Day Tripper, Drive My Car, Norwegian Wood (This Bird Has Flown), Nowhere Man, Michelle, In My Life, Girl, Paperback Writer, Eleanor Rigby, Yellow Submarine, I Saw Her Standing There, Twist And Shout, This Boy, Roll Over Beethoven, You Really Got A Hold On Me, You Can't Do That, If I Needed Someone, Got To Get You Into My Life, I'm Only Sleeping, Taxman, Here, There And Everywhere, Tomorrow Never Knows


Теги товара: The Beatles, Поп-музыка
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Отзывы


The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (coloured) (0602455920706) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 11350 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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