The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (coloured) (0602455920706) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (coloured) (0602455920706) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Love Me Do, Please Please Me, From Me To You, She Loves You, I Want To Hold Your Hand, All My Loving, Can't Buy Me Love, A Hard Day's Night, And I Love Her, Eight Days A Week, I Feel Fine, Ticket To Ride, Yesterday, Help!, You've Got To Hide Your Love Away, We Can Work It Out, Day Tripper, Drive My Car, Norwegian Wood (This Bird Has Flown), Nowhere Man, Michelle, In My Life, Girl, Paperback Writer, Eleanor Rigby, Yellow Submarine, I Saw Her Standing There, Twist And Shout, This Boy, Roll Over Beethoven, You Really Got A Hold On Me, You Can't Do That, If I Needed Someone, Got To Get You Into My Life, I'm Only Sleeping, Taxman, Here, There And Everywhere, Tomorrow Never Knows
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: The Beatles, Поп-музыка
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Теги товара: The Beatles, Поп-музыка
Отзывы о товаре The Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (coloured) (0602455920706) виниловая пластинка