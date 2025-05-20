Монитор Samsung 27" ViewFinity S27B800PXI черный (LS27B800PXIXCI)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Монитор Samsung 27" ViewFinity S27B800PXI черный (LS27B800PXIXCI)
Монитор Samsung — это оптимальный выбор для тех, кто ценит высокое качество изображения и современные технологии. С диагональю экрана 27 дюймов и разрешением 1920x1080, он обеспечивает четкое и яркое изображение, что идеально подходит как для работы, так и для развлечений. Матовая поверхность экрана устраняет отражения, обеспечивая комфортное использование даже в ярком освещении. Монитор оснащен USB-концентратором для удобного подключения периферийных устройств, что особенно полезно для пользователей, работающих с большими объемами данных. Благодаря IPS-матрице вы можете наслаждаться насыщенными и точными цветами при угле обзора 178° по вертикали, что обеспечивает стабильное качество изображения из любой точки комнаты. С частотой обновления 60 Гц и временем отклика 5 мс, этот монитор подходит для комфортной работы с документами и просмотра мультимедийного контента, обеспечивая плавное движение изображения. Яркость 350 Кд/м? гарантирует хорошую видимость даже в условиях яркого освещения. Samsung обеспечивает надежность и долговечность своей продукции, а возможность крепления по стандарту VESA дает дополнительные варианты установки, позволяя интегрировать монитор в любые рабочие пространства. Этот монитор — идеальное сочетание функциональности и стиля для современного пользователя.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с колонками, lg 27"
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с колонками, lg 27"
Достоинства:
Комментарий:
вроде работает, не ретина конечно)))) но и глаза не выпадывают
Достоинства:
Комментарий:
несколько месяцев в работе, полёт отличный, на пиксели сразу проверили, всё ок, настройки сделали, к моему ноутбуку подключен через кабель по type c разъему, у ребёнка к ноуту через HDMI, переключаем источник на мониторе и всё работает, не надо каждый раз перетыкать. цветопередача отличная, в играх сыну тоже очень нравится. замечаний по эксплуатации нет.
Достоинства:
Комментарий:
Ураган!!! Картинка шикарная. Невероятно удобен type c. Подключил к монитору по usb клавиатуру, мышь, принтер (еще старый L800 без wifi на борту), воткнул шнурок ethernet. Ноут получает все это сразу по одному кабелю type c, а заодно и питание берет от монитора за счет power delivery. Очень удобно если пользоваться надо то одним ноутом, то другим. Втыкаешь один кабель и рабочее место готово.
Достоинства:
Комментарий:
В описании другая модель. Однако приходит то что надо. Новый, не распечатаный.
Достоинства:
Комментарий:
Монитор пришел в целости, все пиксели работают, засветов нет. Стильная и увесистая подставка. Потрясающая возможность передавать картинку и одновременно заряжать мак; стол без лишних проводов! Качество изображения на высоте! Я работаю с графикой и для меня был очень важен факт точной цветопередачи. По умолчанию белый цвет немного желтит и в динамике появляются шлейфы, но это лечится следующими настройками: 1. Цвет > Гамма > Режим1; 2. Время отклика > Стандартный. После настройки цвет стал на 99% схож с макбуком. Моник однозначно рекомендую к покупке, не сомневайтесь в выборе!
Достоинства:
Комментарий:
Для мака подошел идеально. Картинка очень четкая. Яркость даже слишком, пришлось убавить. Type c для мак это топ. Нет лишних проводов
Отзывы о товаре Монитор Samsung 27" ViewFinity S27B800PXI черный (LS27B800PXIXCI)
Достоинства:
Комментарий:
вроде работает, не ретина конечно)))) но и глаза не выпадывают
Достоинства:
Комментарий:
несколько месяцев в работе, полёт отличный, на пиксели сразу проверили, всё ок, настройки сделали, к моему ноутбуку подключен через кабель по type c разъему, у ребёнка к ноуту через HDMI, переключаем источник на мониторе и всё работает, не надо каждый раз перетыкать. цветопередача отличная, в играх сыну тоже очень нравится. замечаний по эксплуатации нет.
Достоинства:
Комментарий:
Ураган!!! Картинка шикарная. Невероятно удобен type c. Подключил к монитору по usb клавиатуру, мышь, принтер (еще старый L800 без wifi на борту), воткнул шнурок ethernet. Ноут получает все это сразу по одному кабелю type c, а заодно и питание берет от монитора за счет power delivery. Очень удобно если пользоваться надо то одним ноутом, то другим. Втыкаешь один кабель и рабочее место готово.
Достоинства:
Комментарий:
В описании другая модель. Однако приходит то что надо. Новый, не распечатаный.
Достоинства:
Комментарий:
Монитор пришел в целости, все пиксели работают, засветов нет. Стильная и увесистая подставка. Потрясающая возможность передавать картинку и одновременно заряжать мак; стол без лишних проводов! Качество изображения на высоте! Я работаю с графикой и для меня был очень важен факт точной цветопередачи. По умолчанию белый цвет немного желтит и в динамике появляются шлейфы, но это лечится следующими настройками: 1. Цвет > Гамма > Режим1; 2. Время отклика > Стандартный. После настройки цвет стал на 99% схож с макбуком. Моник однозначно рекомендую к покупке, не сомневайтесь в выборе!
Достоинства:
Комментарий:
Для мака подошел идеально. Картинка очень четкая. Яркость даже слишком, пришлось убавить. Type c для мак это топ. Нет лишних проводов