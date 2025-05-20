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Монитор Samsung 27" ViewFinity S27B800PXI черный (LS27B800PXIXCI) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Samsung 27" ViewFinity S27B800PXI черный (LS27B800PXIXCI)

6 Отзывы
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Монитор Samsung 27&quot; ViewFinity S27B800PXI черный (LS27B800PXIXCI) - фото 1
Монитор Samsung 27&quot; ViewFinity S27B800PXI черный (LS27B800PXIXCI) - фото 2
Монитор Samsung 27&quot; ViewFinity S27B800PXI черный (LS27B800PXIXCI) - фото 3
Монитор Samsung 27&quot; ViewFinity S27B800PXI черный (LS27B800PXIXCI) - фото 4
Монитор Samsung 27&quot; ViewFinity S27B800PXI черный (LS27B800PXIXCI) - фото 5
Монитор Samsung 27&quot; ViewFinity S27B800PXI черный (LS27B800PXIXCI) - фото 6
Монитор Samsung 27&quot; ViewFinity S27B800PXI черный (LS27B800PXIXCI) - фото 7
Монитор Samsung 27&quot; ViewFinity S27B800PXI черный (LS27B800PXIXCI) - фото 8
Монитор Samsung 27&quot; ViewFinity S27B800PXI черный (LS27B800PXIXCI) - фото 9
Монитор Samsung 27&quot; ViewFinity S27B800PXI черный (LS27B800PXIXCI) - фото 10
Монитор Samsung 27&quot; ViewFinity S27B800PXI черный (LS27B800PXIXCI) - фото 11
Монитор Samsung 27&quot; ViewFinity S27B800PXI черный (LS27B800PXIXCI) - фото 12
Монитор Samsung 27&quot; ViewFinity S27B800PXI черный (LS27B800PXIXCI) - фото 13
Монитор Samsung 27&quot; ViewFinity S27B800PXI черный (LS27B800PXIXCI) - фото 14
Монитор Samsung 27&quot; ViewFinity S27B800PXI черный (LS27B800PXIXCI) - фото 15
Монитор Samsung 27&quot; ViewFinity S27B800PXI черный (LS27B800PXIXCI) - фото 16
Монитор Samsung 27&quot; ViewFinity S27B800PXI черный (LS27B800PXIXCI) - фото 17
Монитор Samsung 27&quot; ViewFinity S27B800PXI черный (LS27B800PXIXCI) - фото 18
Монитор Samsung 27&quot; ViewFinity S27B800PXI черный (LS27B800PXIXCI) - фото 19
Монитор Samsung 27&quot; ViewFinity S27B800PXI черный (LS27B800PXIXCI) - фото 20
Монитор Samsung 27&quot; ViewFinity S27B800PXI черный (LS27B800PXIXCI) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:01:00
Частота обновления, Гц
60
Яркость
350 Кд/м?
  • Монитор Samsung 27&quot; ViewFinity S27B800PXI черный (LS27B800PXIXCI) - фото 1
  • Монитор Samsung 27&quot; ViewFinity S27B800PXI черный (LS27B800PXIXCI) - фото 2
  • Монитор Samsung 27&quot; ViewFinity S27B800PXI черный (LS27B800PXIXCI) - фото 3
  • Монитор Samsung 27&quot; ViewFinity S27B800PXI черный (LS27B800PXIXCI) - фото 4
  • Монитор Samsung 27&quot; ViewFinity S27B800PXI черный (LS27B800PXIXCI) - фото 5
  • Монитор Samsung 27&quot; ViewFinity S27B800PXI черный (LS27B800PXIXCI) - фото 6
  • Монитор Samsung 27&quot; ViewFinity S27B800PXI черный (LS27B800PXIXCI) - фото 7
  • Монитор Samsung 27&quot; ViewFinity S27B800PXI черный (LS27B800PXIXCI) - фото 8
  • Монитор Samsung 27&quot; ViewFinity S27B800PXI черный (LS27B800PXIXCI) - фото 9
  • Монитор Samsung 27&quot; ViewFinity S27B800PXI черный (LS27B800PXIXCI) - фото 10
  • Монитор Samsung 27&quot; ViewFinity S27B800PXI черный (LS27B800PXIXCI) - фото 11
  • Монитор Samsung 27&quot; ViewFinity S27B800PXI черный (LS27B800PXIXCI) - фото 12
  • Монитор Samsung 27&quot; ViewFinity S27B800PXI черный (LS27B800PXIXCI) - фото 13
  • Монитор Samsung 27&quot; ViewFinity S27B800PXI черный (LS27B800PXIXCI) - фото 14
  • Монитор Samsung 27&quot; ViewFinity S27B800PXI черный (LS27B800PXIXCI) - фото 15
  • Монитор Samsung 27&quot; ViewFinity S27B800PXI черный (LS27B800PXIXCI) - фото 16
  • Монитор Samsung 27&quot; ViewFinity S27B800PXI черный (LS27B800PXIXCI) - фото 17
  • Монитор Samsung 27&quot; ViewFinity S27B800PXI черный (LS27B800PXIXCI) - фото 18
  • Монитор Samsung 27&quot; ViewFinity S27B800PXI черный (LS27B800PXIXCI) - фото 19
  • Монитор Samsung 27&quot; ViewFinity S27B800PXI черный (LS27B800PXIXCI) - фото 20
  • Монитор Samsung 27&quot; ViewFinity S27B800PXI черный (LS27B800PXIXCI) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 616678
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Монитор
Особенности
поворот на 90 градусов, подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте
Комплектация
монитор, комплект проводов, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:01:00
Частота обновления, Гц
60
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Время отклика
5
Разъемы
HDMI, DisplayPort, RJ-45, USB Type-C, выход на наушники
USB-концентратор
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х45х45
Вес, кг.
7.8

Описание товара Монитор Samsung 27" ViewFinity S27B800PXI черный (LS27B800PXIXCI)

Монитор Samsung — это оптимальный выбор для тех, кто ценит высокое качество изображения и современные технологии. С диагональю экрана 27 дюймов и разрешением 1920x1080, он обеспечивает четкое и яркое изображение, что идеально подходит как для работы, так и для развлечений. Матовая поверхность экрана устраняет отражения, обеспечивая комфортное использование даже в ярком освещении. Монитор оснащен USB-концентратором для удобного подключения периферийных устройств, что особенно полезно для пользователей, работающих с большими объемами данных. Благодаря IPS-матрице вы можете наслаждаться насыщенными и точными цветами при угле обзора 178° по вертикали, что обеспечивает стабильное качество изображения из любой точки комнаты. С частотой обновления 60 Гц и временем отклика 5 мс, этот монитор подходит для комфортной работы с документами и просмотра мультимедийного контента, обеспечивая плавное движение изображения. Яркость 350 Кд/м? гарантирует хорошую видимость даже в условиях яркого освещения. Samsung обеспечивает надежность и долговечность своей продукции, а возможность крепления по стандарту VESA дает дополнительные варианты установки, позволяя интегрировать монитор в любые рабочие пространства. Этот монитор — идеальное сочетание функциональности и стиля для современного пользователя.



Теги товара: 27", большие, с hdmi

Отзывы о товаре Монитор Samsung 27" ViewFinity S27B800PXI черный (LS27B800PXIXCI)

Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Иван П.

Достоинства:


Комментарий:
вроде работает, не ретина конечно)))) но и глаза не выпадывают
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Мухина Маргарита

Достоинства:


Комментарий:
несколько месяцев в работе, полёт отличный, на пиксели сразу проверили, всё ок, настройки сделали, к моему ноутбуку подключен через кабель по type c разъему, у ребёнка к ноуту через HDMI, переключаем источник на мониторе и всё работает, не надо каждый раз перетыкать. цветопередача отличная, в играх сыну тоже очень нравится. замечаний по эксплуатации нет.
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
Евгений Е.

Достоинства:


Комментарий:
Ураган!!! Картинка шикарная. Невероятно удобен type c. Подключил к монитору по usb клавиатуру, мышь, принтер (еще старый L800 без wifi на борту), воткнул шнурок ethernet. Ноут получает все это сразу по одному кабелю type c, а заодно и питание берет от монитора за счет power delivery. Очень удобно если пользоваться надо то одним ноутом, то другим. Втыкаешь один кабель и рабочее место готово.
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2024
Никита С.

Достоинства:


Комментарий:
В описании другая модель. Однако приходит то что надо. Новый, не распечатаный.
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2024
Nikolai V.

Достоинства:


Комментарий:
Монитор пришел в целости, все пиксели работают, засветов нет. Стильная и увесистая подставка. Потрясающая возможность передавать картинку и одновременно заряжать мак; стол без лишних проводов! Качество изображения на высоте! Я работаю с графикой и для меня был очень важен факт точной цветопередачи. По умолчанию белый цвет немного желтит и в динамике появляются шлейфы, но это лечится следующими настройками: 1. Цвет > Гамма > Режим1; 2. Время отклика > Стандартный. После настройки цвет стал на 99% схож с макбуком. Моник однозначно рекомендую к покупке, не сомневайтесь в выборе!
Источник: Яндекс Маркет
09.10.2024
Антон А.

Достоинства:


Комментарий:
Для мака подошел идеально. Картинка очень четкая. Яркость даже слишком, пришлось убавить. Type c для мак это топ. Нет лишних проводов



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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Монитор
Особенности
поворот на 90 градусов, подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте
Комплектация
монитор, комплект проводов, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:01:00
Частота обновления, Гц
60
Яркость
350 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Время отклика
5
Разъемы
HDMI, DisplayPort, RJ-45, USB Type-C, выход на наушники
USB-концентратор
да
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Samsung — это оптимальный выбор для тех, кто ценит высокое качество изображения и современные технологии. С диагональю экрана 27 дюймов и разрешением 1920x1080, он обеспечивает четкое и яркое изображение, что идеально подходит как для работы, так и для развлечений. Матовая поверхность экрана устраняет отражения, обеспечивая комфортное использование даже в ярком освещении. Монитор оснащен USB-концентратором для удобного подключения периферийных устройств, что особенно полезно для пользователей, работающих с большими объемами данных. Благодаря IPS-матрице вы можете наслаждаться насыщенными и точными цветами при угле обзора 178° по вертикали, что обеспечивает стабильное качество изображения из любой точки комнаты. С частотой обновления 60 Гц и временем отклика 5 мс, этот монитор подходит для комфортной работы с документами и просмотра мультимедийного контента, обеспечивая плавное движение изображения. Яркость 350 Кд/м? гарантирует хорошую видимость даже в условиях яркого освещения. Samsung обеспечивает надежность и долговечность своей продукции, а возможность крепления по стандарту VESA дает дополнительные варианты установки, позволяя интегрировать монитор в любые рабочие пространства. Этот монитор — идеальное сочетание функциональности и стиля для современного пользователя.


Теги товара: 27", большие, с hdmi
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Иван П.

Достоинства:


Комментарий:
вроде работает, не ретина конечно)))) но и глаза не выпадывают
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Мухина Маргарита

Достоинства:


Комментарий:
несколько месяцев в работе, полёт отличный, на пиксели сразу проверили, всё ок, настройки сделали, к моему ноутбуку подключен через кабель по type c разъему, у ребёнка к ноуту через HDMI, переключаем источник на мониторе и всё работает, не надо каждый раз перетыкать. цветопередача отличная, в играх сыну тоже очень нравится. замечаний по эксплуатации нет.
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
Евгений Е.

Достоинства:


Комментарий:
Ураган!!! Картинка шикарная. Невероятно удобен type c. Подключил к монитору по usb клавиатуру, мышь, принтер (еще старый L800 без wifi на борту), воткнул шнурок ethernet. Ноут получает все это сразу по одному кабелю type c, а заодно и питание берет от монитора за счет power delivery. Очень удобно если пользоваться надо то одним ноутом, то другим. Втыкаешь один кабель и рабочее место готово.
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2024
Никита С.

Достоинства:


Комментарий:
В описании другая модель. Однако приходит то что надо. Новый, не распечатаный.
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2024
Nikolai V.

Достоинства:


Комментарий:
Монитор пришел в целости, все пиксели работают, засветов нет. Стильная и увесистая подставка. Потрясающая возможность передавать картинку и одновременно заряжать мак; стол без лишних проводов! Качество изображения на высоте! Я работаю с графикой и для меня был очень важен факт точной цветопередачи. По умолчанию белый цвет немного желтит и в динамике появляются шлейфы, но это лечится следующими настройками: 1. Цвет > Гамма > Режим1; 2. Время отклика > Стандартный. После настройки цвет стал на 99% схож с макбуком. Моник однозначно рекомендую к покупке, не сомневайтесь в выборе!
Источник: Яндекс Маркет
09.10.2024
Антон А.

Достоинства:


Комментарий:
Для мака подошел идеально. Картинка очень четкая. Яркость даже слишком, пришлось убавить. Type c для мак это топ. Нет лишних проводов


Монитор Samsung 27" ViewFinity S27B800PXI черный (LS27B800PXIXCI) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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