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Brian Eno - Foreverandevernomore (0602448013569) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Brian Eno - Foreverandevernomore (0602448013569) виниловая пластинка

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Brian Eno - Foreverandevernomore (0602448013569) виниловая пластинка - фото 1
Brian Eno - Foreverandevernomore (0602448013569) виниловая пластинка - фото 2
Brian Eno - Foreverandevernomore (0602448013569) виниловая пластинка - фото 3
Brian Eno - Foreverandevernomore (0602448013569) виниловая пластинка - фото 4
Brian Eno - Foreverandevernomore (0602448013569) виниловая пластинка - фото 5
Brian Eno - Foreverandevernomore (0602448013569) виниловая пластинка - фото 6
Brian Eno - Foreverandevernomore (0602448013569) виниловая пластинка - фото 7
Brian Eno - Foreverandevernomore (0602448013569) виниловая пластинка - фото 8
Brian Eno - Foreverandevernomore (0602448013569) виниловая пластинка - фото 9
Brian Eno - Foreverandevernomore (0602448013569) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Brian Eno - Foreverandevernomore (0602448013569) виниловая пластинка - фото 1
  • Brian Eno - Foreverandevernomore (0602448013569) виниловая пластинка - фото 2
  • Brian Eno - Foreverandevernomore (0602448013569) виниловая пластинка - фото 3
  • Brian Eno - Foreverandevernomore (0602448013569) виниловая пластинка - фото 4
  • Brian Eno - Foreverandevernomore (0602448013569) виниловая пластинка - фото 5
  • Brian Eno - Foreverandevernomore (0602448013569) виниловая пластинка - фото 6
  • Brian Eno - Foreverandevernomore (0602448013569) виниловая пластинка - фото 7
  • Brian Eno - Foreverandevernomore (0602448013569) виниловая пластинка - фото 8
  • Brian Eno - Foreverandevernomore (0602448013569) виниловая пластинка - фото 9
  • Brian Eno - Foreverandevernomore (0602448013569) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 615780
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Brian Eno - Foreverandevernomore (0602448013569) виниловая пластинка
2 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Brian Eno - Foreverandevernomore (0602448013569) виниловая пластинка

Вышедший в октябре 2022 года альбом Брайана Ино FOREVERANDEVERNOMORE. Переработанный черный винил, 180 грамм. Новый студийный альбом песен, написанных, записанных и спродюсированных провидческим музыкантом и артистом Брайаном Ино - с его вокалом на 8 из 10 записей. Foreverandevernomore - первый студийный альбом Ино за последние шесть лет. Наряду с Сесили Ино, Клодаг Симондс, Дарлой Ино и Джоном Хопкинсом, в альбоме также участвуют давние соратники Лео Абрахамс, Роджер Ино и Питер Чилверс. В альбом вошли студийные записи There Were Bells и Garden Of Stars, композиций, написанных Ино и исполненных им в Акрополе в августе 2021 года в рамках его первого за 11 лет живого выступления, а также Making Gardens Out Of Silence, часть продолжающейся программы галереи Serpentine Back To Earth.

Отзывы о товаре Brian Eno - Foreverandevernomore (0602448013569) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Вышедший в октябре 2022 года альбом Брайана Ино FOREVERANDEVERNOMORE. Переработанный черный винил, 180 грамм. Новый студийный альбом песен, написанных, записанных и спродюсированных провидческим музыкантом и артистом Брайаном Ино - с его вокалом на 8 из 10 записей. Foreverandevernomore - первый студийный альбом Ино за последние шесть лет. Наряду с Сесили Ино, Клодаг Симондс, Дарлой Ино и Джоном Хопкинсом, в альбоме также участвуют давние соратники Лео Абрахамс, Роджер Ино и Питер Чилверс. В альбом вошли студийные записи There Were Bells и Garden Of Stars, композиций, написанных Ино и исполненных им в Акрополе в августе 2021 года в рамках его первого за 11 лет живого выступления, а также Making Gardens Out Of Silence, часть продолжающейся программы галереи Serpentine Back To Earth.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Brian Eno - Foreverandevernomore (0602448013569) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2850 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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