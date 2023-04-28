Arch Enemy - Stigmata (coloured) (0196587932312) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Arch Enemy - Stigmata (coloured) (0196587932312) виниловая пластинка
Arch Enemy - это непревзойденный шведский ретро-трэш/дэт. Северяне дубасят олдскульные бэнгерные риффы формата Slayer и Destruction с такой легкостью и радостью игры от души, что мышцы шеи начинают вращаться почти сами по себе, и умудряются, невероятно, снова и снова вставлять между последовательностями аккордов бензопилы двухчастные мелодичные переходы, которые не раз напоминают ранние Записи Iron Maiden и песни spherical Death. Stigmata еще больше усиливается благодаря великолепным песенным идеям и удивительно агрессивному, но никогда не преувеличенному вокалу. И самое главное, эти ребята умеют играть как черт. Вдохновитель Майкл Эмотт (Spiritual Beggars/экс-Carcass) и его брат Кристофер являются одним из лучших гитарных дуэтов на метал-сцене и знают, как очень впечатляюще использовать свои технические навыки, при этом всегда исполняя песни. Абсолютная необходимость для поклонников трэша/дэта!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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