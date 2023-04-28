Arch Enemy - Black Earth (coloured) (0196587931711) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Дата релиза
28.04.2023
Исполнитель
Arch Enemy
Альбом (сингл)
Black Earth
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб.
В наличии
Код товара: 615750
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3 800 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0196587931711]
Дата релиза
28.04.2023
Исполнитель
Arch Enemy
Альбом (сингл)
Black Earth
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Arch Enemy - Black Earth (coloured) (0196587931711) виниловая пластинка
Созданная гитаристом Майклом Эмоттом после его ухода из ставшей легендарной Carcass и за годы до появления их потрясающей немецкой певицы Анжелы Госсов, ARCH ENEMY впервые получила похвалу на метал-вехе Black Earth в 1996 году. Этот первый альбом группы, которая впоследствии должна стать одной из крупнейших в своем жанре, с участием оригинального вокалиста Йохана Лийвы, был выпущен благодаря безупречно техничным двойным гитарам и ранее неслыханной смеси мелодии и агрессии – алхимии, которая пересмотрела границы мелодичного дэт-метала. Black Earth стал основой уникального фирменного звучания, которое помогло группе быстро укрепить свою репутацию одной из элит жанра, каковой она является и в наши дни.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0196587931711]
Дата релиза
28.04.2023
Исполнитель
Arch Enemy
Альбом (сингл)
Black Earth
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Созданная гитаристом Майклом Эмоттом после его ухода из ставшей легендарной Carcass и за годы до появления их потрясающей немецкой певицы Анжелы Госсов, ARCH ENEMY впервые получила похвалу на метал-вехе Black Earth в 1996 году. Этот первый альбом группы, которая впоследствии должна стать одной из крупнейших в своем жанре, с участием оригинального вокалиста Йохана Лийвы, был выпущен благодаря безупречно техничным двойным гитарам и ранее неслыханной смеси мелодии и агрессии – алхимии, которая пересмотрела границы мелодичного дэт-метала. Black Earth стал основой уникального фирменного звучания, которое помогло группе быстро укрепить свою репутацию одной из элит жанра, каковой она является и в наши дни.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Arch Enemy - Black Earth (coloured) (0196587931711) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3800 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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