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Корпус Foxline FL-211-TFX300S купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Foxline FL-211-TFX300S

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Корпус Foxline FL-211-TFX300S - фото 1
Корпус Foxline FL-211-TFX300S - фото 2
Корпус Foxline FL-211-TFX300S - фото 3
Корпус Foxline FL-211-TFX300S - фото 4
Корпус Foxline FL-211-TFX300S - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Foxline FL-211-TFX300S - фото 1
  • Корпус Foxline FL-211-TFX300S - фото 2
  • Корпус Foxline FL-211-TFX300S - фото 3
  • Корпус Foxline FL-211-TFX300S - фото 4
  • Корпус Foxline FL-211-TFX300S - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614312
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Характеристики

Бренд
Foxline
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 80 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
100x338x356
Макс. высота процессорного кулера
80
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Slim-Tower
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х40х17
Вес, кг.
4.8

Описание товара Корпус Foxline FL-211-TFX300S

Простой и надежный корпус Foxline FL-211-TFX300S формата SFF, поддерживает материнские платы mATX, mITX и имеет поддержку внешнего 5.25 устройства.

Отзывы о товаре Корпус Foxline FL-211-TFX300S




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Foxline
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 80 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
100x338x356
Макс. высота процессорного кулера
80
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Slim-Tower
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Развернуть
Число отсеков 5,25
1
Страна производитель
Китай
Описание
Простой и надежный корпус Foxline FL-211-TFX300S формата SFF, поддерживает материнские платы mATX, mITX и имеет поддержку внешнего 5.25 устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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