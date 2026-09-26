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Корпус MSI MAG FORGE M100A BLACK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус MSI MAG FORGE M100A BLACK

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Корпус MSI MAG FORGE M100A BLACK - фото 1
Корпус MSI MAG FORGE M100A BLACK - фото 2
Корпус MSI MAG FORGE M100A BLACK - фото 3
Корпус MSI MAG FORGE M100A BLACK - фото 4
Корпус MSI MAG FORGE M100A BLACK - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус MSI MAG FORGE M100A BLACK - фото 1
  • Корпус MSI MAG FORGE M100A BLACK - фото 2
  • Корпус MSI MAG FORGE M100A BLACK - фото 3
  • Корпус MSI MAG FORGE M100A BLACK - фото 4
  • Корпус MSI MAG FORGE M100A BLACK - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 613083
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
200 x 423 x 388 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
300
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
Верхняя панель - 2х120
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, кг.
4.16

Описание товара Корпус MSI MAG FORGE M100A BLACK

Корпус mATX MSI MAG Forge M100A совместим с материнскими платами форм-факторов mATX и mini-ITX, что расширяет возможности сборки компактного игрового ПК. Отсутствие блока питания и прозрачная боковая панель подчёркивают ориентацию на кастомизацию и визуальную привлекательность. Сталь, акрил, пластик и металлическая сетка создают прочный корпус с хорошей вентиляцией. Прозрачная боковая панель из акрила демонстрирует внутренние компоненты, а фронтальная панель из металлической сетки улучшает приток воздуха. Поддержка двух форм-факторов расширяет выбор комплектующих и позволяет собрать как компактный, так и более функциональный ПК. Максимальная длина материнской платы 244 мм и длина видеокарты до 300 мм дают возможность установить современные компоненты для игровых систем. Четыре вентилятора (3?120 мм спереди и 1?120 мм сзади) создают эффективный воздушный поток для снижения температуры компонентов. Установка дополнительных двух вентиляторов по 120 мм сверху и поддержка СВО с радиаторами 120, 140 и 240 мм расширяют варианты охлаждения для игровых и производительных систем. Возможность установки до четырёх жёстких дисков в двух конфигурациях (3?2.5" + 1?3.5" или 2?2.5" + 2?3.5") позволяет гибко настроить хранение данных. Несъёмная внутренняя корзина для HDD и поперечное размещение дисков упрощают монтаж и обеспечивают стабильность компонентов внутри корпуса.

Отзывы о товаре Корпус MSI MAG FORGE M100A BLACK




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
200 x 423 x 388 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
300
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
Верхняя панель - 2х120
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Развернуть
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус mATX MSI MAG Forge M100A совместим с материнскими платами форм-факторов mATX и mini-ITX, что расширяет возможности сборки компактного игрового ПК. Отсутствие блока питания и прозрачная боковая панель подчёркивают ориентацию на кастомизацию и визуальную привлекательность. Сталь, акрил, пластик и металлическая сетка создают прочный корпус с хорошей вентиляцией. Прозрачная боковая панель из акрила демонстрирует внутренние компоненты, а фронтальная панель из металлической сетки улучшает приток воздуха. Поддержка двух форм-факторов расширяет выбор комплектующих и позволяет собрать как компактный, так и более функциональный ПК. Максимальная длина материнской платы 244 мм и длина видеокарты до 300 мм дают возможность установить современные компоненты для игровых систем. Четыре вентилятора (3?120 мм спереди и 1?120 мм сзади) создают эффективный воздушный поток для снижения температуры компонентов. Установка дополнительных двух вентиляторов по 120 мм сверху и поддержка СВО с радиаторами 120, 140 и 240 мм расширяют варианты охлаждения для игровых и производительных систем. Возможность установки до четырёх жёстких дисков в двух конфигурациях (3?2.5" + 1?3.5" или 2?2.5" + 2?3.5") позволяет гибко настроить хранение данных. Несъёмная внутренняя корзина для HDD и поперечное размещение дисков упрощают монтаж и обеспечивают стабильность компонентов внутри корпуса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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