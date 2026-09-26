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Мобильный телефон Maxvi B32 Red купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный телефон Maxvi B32 Red

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Мобильный телефон Maxvi B32 Red - фото 9
Мобильный телефон Maxvi B32 Red - фото 10
Мобильный телефон Maxvi B32 Red - фото 11
Мобильный телефон Maxvi B32 Red - фото 12
Мобильный телефон Maxvi B32 Red - фото 13
Мобильный телефон Maxvi B32 Red - фото 14
Мобильный телефон Maxvi B32 Red - фото 15
Мобильный телефон Maxvi B32 Red - фото 16
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Мобильный телефон Maxvi B32 Red - фото 26
Мобильный телефон Maxvi B32 Red - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
3.2
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
  • Мобильный телефон Maxvi B32 Red - фото 1
  • Мобильный телефон Maxvi B32 Red - фото 2
  • Мобильный телефон Maxvi B32 Red - фото 3
  • Мобильный телефон Maxvi B32 Red - фото 4
  • Мобильный телефон Maxvi B32 Red - фото 5
  • Мобильный телефон Maxvi B32 Red - фото 6
  • Мобильный телефон Maxvi B32 Red - фото 7
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  • Мобильный телефон Maxvi B32 Red - фото 9
  • Мобильный телефон Maxvi B32 Red - фото 10
  • Мобильный телефон Maxvi B32 Red - фото 11
  • Мобильный телефон Maxvi B32 Red - фото 12
  • Мобильный телефон Maxvi B32 Red - фото 13
  • Мобильный телефон Maxvi B32 Red - фото 14
  • Мобильный телефон Maxvi B32 Red - фото 15
  • Мобильный телефон Maxvi B32 Red - фото 16
  • Мобильный телефон Maxvi B32 Red - фото 17
  • Мобильный телефон Maxvi B32 Red - фото 18
  • Мобильный телефон Maxvi B32 Red - фото 19
  • Мобильный телефон Maxvi B32 Red - фото 20
  • Мобильный телефон Maxvi B32 Red - фото 21
  • Мобильный телефон Maxvi B32 Red - фото 22
  • Мобильный телефон Maxvi B32 Red - фото 23
  • Мобильный телефон Maxvi B32 Red - фото 24
  • Мобильный телефон Maxvi B32 Red - фото 25
  • Мобильный телефон Maxvi B32 Red - фото 26
  • Мобильный телефон Maxvi B32 Red - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 613039
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Характеристики

Бренд
Maxvi
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
Да
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
3.2
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
2000
Время работы в режиме ожидания
250
Габариты
145.8x64.8x17.8 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х7х4
Вес, г.
300

Описание товара Мобильный телефон Maxvi B32 Red

Maxvi B32 - функциональный аппарат с эргономичным корпусом, удобной клавиатурой, громким динамиком и большим дисплеем (3,2”), который идеально подходит для просмотра фотографий и чтения книг. Этот телефон оснащён функцией SOS, которая позволит мгновенно отправить сигнал тревоги в экстренных случаях.

Отзывы о товаре Мобильный телефон Maxvi B32 Red




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Maxvi
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
Да
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
3.2
Разрешение экрана
320x240
Развернуть
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
2000
Время работы в режиме ожидания
250
Габариты
145.8x64.8x17.8 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Maxvi B32 - функциональный аппарат с эргономичным корпусом, удобной клавиатурой, громким динамиком и большим дисплеем (3,2”), который идеально подходит для просмотра фотографий и чтения книг. Этот телефон оснащён функцией SOS, которая позволит мгновенно отправить сигнал тревоги в экстренных случаях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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