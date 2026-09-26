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Harnoncourt Nikolaus - Mozart: Requiem (0190296611346) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Harnoncourt Nikolaus - Mozart: Requiem (0190296611346) виниловая пластинка

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Harnoncourt Nikolaus - Mozart: Requiem (0190296611346) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612180
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Характеристики

Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Harnoncourt Nikolaus - Mozart: Requiem (0190296611346) виниловая пластинка

Знаменитый релиз 40-летней давности на 180-граммовом виниле, с новым ремастерингом в высоком разрешении и оригинально обложкой.. Николаус Арнонкур описывает Реквием Моцарта как «глубоко личную конфронтацию, пугающую и трогательную в случае композитора, который обычно в поразительной степени разделял свою жизнь и опыт от своего творчества». В этой знаменитой записи, впервые выпущенной в 1982 году, использовано издание, опубликованное Эйленбергом в 1972 году, стремясь приблизиться к духу самого композитора, он заменяет знакомые инструменты Франца Ксавера Зюссмайра, завершившего Реквием после смерти Моцарта. К 40-летию записи, она была ремастирована с оригинальных лент в формате High Definition 192kHz / 24-bit и будет выпущена на виниле с оригинальной обложкой.

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Характеристики
Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Знаменитый релиз 40-летней давности на 180-граммовом виниле, с новым ремастерингом в высоком разрешении и оригинально обложкой.. Николаус Арнонкур описывает Реквием Моцарта как «глубоко личную конфронтацию, пугающую и трогательную в случае композитора, который обычно в поразительной степени разделял свою жизнь и опыт от своего творчества». В этой знаменитой записи, впервые выпущенной в 1982 году, использовано издание, опубликованное Эйленбергом в 1972 году, стремясь приблизиться к духу самого композитора, он заменяет знакомые инструменты Франца Ксавера Зюссмайра, завершившего Реквием после смерти Моцарта. К 40-летию записи, она была ремастирована с оригинальных лент в формате High Definition 192kHz / 24-bit и будет выпущена на виниле с оригинальной обложкой.
Самовывоз
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Отзывы


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