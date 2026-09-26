Muse - Will Of The People (coloured) (0190296383748) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Muse
Альбом (сингл)
WILL OF THE PEOPLE
Жанр
Зарубежный поп-рок
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 612176
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0190296383748]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Muse
Альбом (сингл)
WILL OF THE PEOPLE
Жанр
Зарубежный поп-рок
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Muse - Will Of The People (coloured) (0190296383748) виниловая пластинка
Limited Red Vinyl. Треклист: Will Of The People. Compliance. Liberation. Won’t Stand Down. Ghosts (How Can I Move On). You Make Me Feel Like It’s Halloween. Kill Or Be Killed. Verona. Euphoria. We Are F*cking F*cked.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Indie
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0190296383748]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Muse
Альбом (сингл)
WILL OF THE PEOPLE
Жанр
Зарубежный поп-рок
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Limited Red Vinyl. Треклист: Will Of The People. Compliance. Liberation. Won’t Stand Down. Ghosts (How Can I Move On). You Make Me Feel Like It’s Halloween. Kill Or Be Killed. Verona. Euphoria. We Are F*cking F*cked.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Indie
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Indie
Muse - Will Of The People (coloured) (0190296383748) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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