Электрическая варочная панель Electrolux EHF6343FOK
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
6400
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 610797
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
6400
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
56x49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
3.8x56x52 см
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
68х59х12
Вес, кг.
9
Описание товара Электрическая варочная панель Electrolux EHF6343FOK
Панель варочная электрическая ELECTROLUX EHF6343FOK выполнена из стеклокерамики в классическом черном цвете. Благодаря гладкой поверхности очистка прибора не составляет труда. Имеет 4 конфорки различной мощности. Есть двухконтурная и трехконтурная зона нагрева. Для безопасного использования предусмотрен индикатор остаточного тепла и блокировка панели управления.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
6400
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Развернуть
Размер ниши для встраивания
56x49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
3.8x56x52 см
Страна производитель
Италия
Панель варочная электрическая ELECTROLUX EHF6343FOK выполнена из стеклокерамики в классическом черном цвете. Благодаря гладкой поверхности очистка прибора не составляет труда. Имеет 4 конфорки различной мощности. Есть двухконтурная и трехконтурная зона нагрева. Для безопасного использования предусмотрен индикатор остаточного тепла и блокировка панели управления.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
Электрическая варочная панель Electrolux EHF6343FOK - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Электрическая варочная панель Electrolux EHF6343FOK