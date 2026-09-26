Блок питания Chieftec BFX-450BS 450W SFX OEM
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Характеристики
Описание товара Блок питания Chieftec BFX-450BS 450W SFX OEM
Компактный блок питания Chieftec формата SFX идеально подходит для сборок в небольших корпусах, где важно экономить пространство. Несмотря на миниатюрные размеры, его мощность в 450 Вт справится с современным средним ПК, а сертификат 80 PLUS Bronze обеспечит стабильную и экономичную работу. Восемь разъёмов SATA порадуют владельцев множества накопителей, а питание видеокарты 2x(6+2) pin легко поддержит даже современные графические карты. Активная система охлаждения и вентилятор 80 мм обеспечивают эффективный отвод тепла при сохранении низкого уровня шума. Вес всего 1,3 кг делает блок удобным для транспортировки и установки. Chieftec — отличный выбор для тех, кто ценит компактность, стабильность и функциональность в каждом элементе ПК.
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Теги товара: Bronze, 4 pin, SFX, Немодульный
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Теги товара: Bronze, 4 pin, SFX, Немодульный
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