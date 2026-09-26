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Блок питания Chieftec BFX-450BS 450W SFX OEM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Chieftec BFX-450BS 450W SFX OEM

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Блок питания Chieftec BFX-450BS 450W SFX OEM - фото 1
Блок питания Chieftec BFX-450BS 450W SFX OEM - фото 2
Блок питания Chieftec BFX-450BS 450W SFX OEM - фото 3
Блок питания Chieftec BFX-450BS 450W SFX OEM - фото 4
Блок питания Chieftec BFX-450BS 450W SFX OEM - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
SFX
Мощность, Вт
450
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
  • Блок питания Chieftec BFX-450BS 450W SFX OEM - фото 1
  • Блок питания Chieftec BFX-450BS 450W SFX OEM - фото 2
  • Блок питания Chieftec BFX-450BS 450W SFX OEM - фото 3
  • Блок питания Chieftec BFX-450BS 450W SFX OEM - фото 4
  • Блок питания Chieftec BFX-450BS 450W SFX OEM - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 605670
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Характеристики

Бренд
Chieftec
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
SFX
Мощность, Вт
450
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х10
Вес, г.
950

Описание товара Блок питания Chieftec BFX-450BS 450W SFX OEM

Компактный блок питания Chieftec формата SFX идеально подходит для сборок в небольших корпусах, где важно экономить пространство. Несмотря на миниатюрные размеры, его мощность в 450 Вт справится с современным средним ПК, а сертификат 80 PLUS Bronze обеспечит стабильную и экономичную работу. Восемь разъёмов SATA порадуют владельцев множества накопителей, а питание видеокарты 2x(6+2) pin легко поддержит даже современные графические карты. Активная система охлаждения и вентилятор 80 мм обеспечивают эффективный отвод тепла при сохранении низкого уровня шума. Вес всего 1,3 кг делает блок удобным для транспортировки и установки. Chieftec — отличный выбор для тех, кто ценит компактность, стабильность и функциональность в каждом элементе ПК.



Теги товара: Bronze, 4 pin, SFX, Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания Chieftec BFX-450BS 450W SFX OEM




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Характеристики
Бренд
Chieftec
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
SFX
Мощность, Вт
450
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
80
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный блок питания Chieftec формата SFX идеально подходит для сборок в небольших корпусах, где важно экономить пространство. Несмотря на миниатюрные размеры, его мощность в 450 Вт справится с современным средним ПК, а сертификат 80 PLUS Bronze обеспечит стабильную и экономичную работу. Восемь разъёмов SATA порадуют владельцев множества накопителей, а питание видеокарты 2x(6+2) pin легко поддержит даже современные графические карты. Активная система охлаждения и вентилятор 80 мм обеспечивают эффективный отвод тепла при сохранении низкого уровня шума. Вес всего 1,3 кг делает блок удобным для транспортировки и установки. Chieftec — отличный выбор для тех, кто ценит компактность, стабильность и функциональность в каждом элементе ПК.


Теги товара: Bronze, 4 pin, SFX, Немодульный
Самовывоз
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Отзывы


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