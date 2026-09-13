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Блок питания Formula ATX 700W APMM-700BD 80+ Bronze купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Formula ATX 700W APMM-700BD 80+ Bronze

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Блок питания Formula ATX 700W APMM-700BD 80+ Bronze - фото 1
Блок питания Formula ATX 700W APMM-700BD 80+ Bronze - фото 2
Блок питания Formula ATX 700W APMM-700BD 80+ Bronze - фото 3
Блок питания Formula ATX 700W APMM-700BD 80+ Bronze - фото 4
Блок питания Formula ATX 700W APMM-700BD 80+ Bronze - фото 5
Блок питания Formula ATX 700W APMM-700BD 80+ Bronze - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2х(6+2) + 16 pin
  • Блок питания Formula ATX 700W APMM-700BD 80+ Bronze - фото 1
  • Блок питания Formula ATX 700W APMM-700BD 80+ Bronze - фото 2
  • Блок питания Formula ATX 700W APMM-700BD 80+ Bronze - фото 3
  • Блок питания Formula ATX 700W APMM-700BD 80+ Bronze - фото 4
  • Блок питания Formula ATX 700W APMM-700BD 80+ Bronze - фото 5
  • Блок питания Formula ATX 700W APMM-700BD 80+ Bronze - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714433
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Характеристики

Бренд
FORMULA
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х10
Вес, кг.
2.05

Описание товара Блок питания Formula ATX 700W APMM-700BD 80+ Bronze

Блок питания 700W Formula APMM-700BD представляет собой надежное и мощное устройство, которое идеально подойдет для сборки игрового или рабочего компьютера. Стандарт ATX12V 3.1 обеспечивает совместимость с большинством современных материнских плат, а активный PFC помогает снизить потребление электроэнергии и повысить эффективность работы блока. Блок питания оснащен 120-миллиметровым вентилятором, который обеспечивает отличную вентиляцию и охлаждение компонентов. Таким образом, гарантируется стабильная и бесперебойная работа системы даже в условиях повышенной нагрузки. Специальные разъемы позволяют легко и удобно подключить все необходимые компоненты. Тип разъема для материнской платы 20+4 pin обеспечивает совместимость с различными моделями материнских плат, а разъемы для процессора и видеокарты обеспечивают стабильное и надежное питание даже во время интенсивных игровых сессий. Блок питания Formula APMM-700BD имеет сертификат 80 PLUS Bronze, что гарантирует высокую энергоэффективность и снижение энергопотребления. Это позволяет не только экономить деньги на счетах за электроэнергию, но и снижать нагрузку на сеть в целом. Длинные кабели питания материнской платы длиной 50 см обеспечивают удобство при сборке системы и позволяют легко маршрутизировать кабели внутри корпуса. Количество разъемов для подключения устройств также впечатляет – от SATA до IDE, блок питания Formula APMM-700BD предлагает все необходимое для подключения компонентов. В целом, блок питания 700W Formula APMM-700BD – это надежное, мощное и эффективное устройство, которое станет отличным выбором для тех, кто ищет качественное питание для своего компьютера. Наслаждайтесь стабильной работой системы и высокой производительностью с этим блоком питания!



Теги товара: Bronze, 4 + 4 pin, ATX, 700W

Отзывы о товаре Блок питания Formula ATX 700W APMM-700BD 80+ Bronze




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Характеристики
Бренд
FORMULA
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания 700W Formula APMM-700BD представляет собой надежное и мощное устройство, которое идеально подойдет для сборки игрового или рабочего компьютера. Стандарт ATX12V 3.1 обеспечивает совместимость с большинством современных материнских плат, а активный PFC помогает снизить потребление электроэнергии и повысить эффективность работы блока. Блок питания оснащен 120-миллиметровым вентилятором, который обеспечивает отличную вентиляцию и охлаждение компонентов. Таким образом, гарантируется стабильная и бесперебойная работа системы даже в условиях повышенной нагрузки. Специальные разъемы позволяют легко и удобно подключить все необходимые компоненты. Тип разъема для материнской платы 20+4 pin обеспечивает совместимость с различными моделями материнских плат, а разъемы для процессора и видеокарты обеспечивают стабильное и надежное питание даже во время интенсивных игровых сессий. Блок питания Formula APMM-700BD имеет сертификат 80 PLUS Bronze, что гарантирует высокую энергоэффективность и снижение энергопотребления. Это позволяет не только экономить деньги на счетах за электроэнергию, но и снижать нагрузку на сеть в целом. Длинные кабели питания материнской платы длиной 50 см обеспечивают удобство при сборке системы и позволяют легко маршрутизировать кабели внутри корпуса. Количество разъемов для подключения устройств также впечатляет – от SATA до IDE, блок питания Formula APMM-700BD предлагает все необходимое для подключения компонентов. В целом, блок питания 700W Formula APMM-700BD – это надежное, мощное и эффективное устройство, которое станет отличным выбором для тех, кто ищет качественное питание для своего компьютера. Наслаждайтесь стабильной работой системы и высокой производительностью с этим блоком питания!


Теги товара: Bronze, 4 + 4 pin, ATX, 700W
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Отзывы


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