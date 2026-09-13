Блок питания Formula ATX 700W APMM-700BD 80+ Bronze
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Характеристики
Описание товара Блок питания Formula ATX 700W APMM-700BD 80+ Bronze
Блок питания 700W Formula APMM-700BD представляет собой надежное и мощное устройство, которое идеально подойдет для сборки игрового или рабочего компьютера. Стандарт ATX12V 3.1 обеспечивает совместимость с большинством современных материнских плат, а активный PFC помогает снизить потребление электроэнергии и повысить эффективность работы блока. Блок питания оснащен 120-миллиметровым вентилятором, который обеспечивает отличную вентиляцию и охлаждение компонентов. Таким образом, гарантируется стабильная и бесперебойная работа системы даже в условиях повышенной нагрузки. Специальные разъемы позволяют легко и удобно подключить все необходимые компоненты. Тип разъема для материнской платы 20+4 pin обеспечивает совместимость с различными моделями материнских плат, а разъемы для процессора и видеокарты обеспечивают стабильное и надежное питание даже во время интенсивных игровых сессий. Блок питания Formula APMM-700BD имеет сертификат 80 PLUS Bronze, что гарантирует высокую энергоэффективность и снижение энергопотребления. Это позволяет не только экономить деньги на счетах за электроэнергию, но и снижать нагрузку на сеть в целом. Длинные кабели питания материнской платы длиной 50 см обеспечивают удобство при сборке системы и позволяют легко маршрутизировать кабели внутри корпуса. Количество разъемов для подключения устройств также впечатляет – от SATA до IDE, блок питания Formula APMM-700BD предлагает все необходимое для подключения компонентов. В целом, блок питания 700W Formula APMM-700BD – это надежное, мощное и эффективное устройство, которое станет отличным выбором для тех, кто ищет качественное питание для своего компьютера. Наслаждайтесь стабильной работой системы и высокой производительностью с этим блоком питания!
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