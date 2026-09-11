Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 605401
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Трактор "Прогресс" сельскохозяйственный инерционный 91246
Игрушка от бренда Полесье Трактор Прогресс сельскохозяйственный инерционный 91246 несомненно понравится вашему ребенку. Трактор «Прогресс» инерционный от фабрики «Полесье» - это игрушечный аналог реальной спецтехники. Конструкция трактора выполнена максимально детализировано, Капот трактора может быть зафиксирован в открытом положении для «починки» во время игры. Трактор оснащен инерционным механизмом, который повышает проходимость на разных поверхностях. Прицеп для внесения удобрений (крышка прицепа поднимается) позволит разнообразить сценарии детских игр. Играть с ним увлекательно как дома, так и на свежем воздухе. Поставляется игрушка в яркой коробке.
Игрушка от бренда Полесье Трактор Прогресс сельскохозяйственный инерционный 91246 несомненно понравится вашему ребенку. Трактор «Прогресс» инерционный от фабрики «Полесье» - это игрушечный аналог реальной спецтехники. Конструкция трактора выполнена максимально детализировано, Капот трактора может быть зафиксирован в открытом положении для «починки» во время игры. Трактор оснащен инерционным механизмом, который повышает проходимость на разных поверхностях. Прицеп для внесения удобрений (крышка прицепа поднимается) позволит разнообразить сценарии детских игр. Играть с ним увлекательно как дома, так и на свежем воздухе. Поставляется игрушка в яркой коробке.
Трактор "Прогресс" сельскохозяйственный инерционный 91246 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Трактор "Прогресс" сельскохозяйственный инерционный 91246