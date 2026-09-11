Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 605332
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Игрушка от бренда Полесье Буксир Лагуна 41531 несомненно понравится вашему ребенку. Буксир «Лагуна» создан для активного детского отдыха. С корабликом можно играть дома, в бассейне и на свежем воздухе. Игрушка выполнена из пластмассы высокого качества и прекрасно держится на воде. Для удобного использования предусмотрен шнурок, за который можно перемещать игрушку по воде. Реалистичности в игре добавит штурвал и прицепное устройство в задней части корпуса судна. Игрушка выполнена в нескольких цветовых вариантах и продается в сеточке. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Игрушка от бренда Полесье Буксир Лагуна 41531 несомненно понравится вашему ребенку. Буксир «Лагуна» создан для активного детского отдыха. С корабликом можно играть дома, в бассейне и на свежем воздухе. Игрушка выполнена из пластмассы высокого качества и прекрасно держится на воде. Для удобного использования предусмотрен шнурок, за который можно перемещать игрушку по воде. Реалистичности в игре добавит штурвал и прицепное устройство в задней части корпуса судна. Игрушка выполнена в нескольких цветовых вариантах и продается в сеточке. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
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