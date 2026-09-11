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Переходник miniDisplayPort (m) VGA (f) белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Переходник miniDisplayPort (m) VGA (f) белый

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Переходник miniDisplayPort (m) VGA (f) белый - фото 1
Переходник miniDisplayPort (m) VGA (f) белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
Длина кабеля, м
0.25
  • Переходник miniDisplayPort (m) VGA (f) белый - фото 1
  • Переходник miniDisplayPort (m) VGA (f) белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 604706
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Адаптер
Высота, см
10
Особенности
переходник односторонний
Разъемы
VGA (f)
Ширина, см
2
Длина кабеля, м
0.25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
81

Описание товара Переходник miniDisplayPort (m) VGA (f) белый

Переходник miniDisplayPort (m) VGA (f) - переходник, дающий возможность подключать к порту DisplayPort mini мониторы, телевизоры и проекторы с портом VGA.

Отзывы о товаре Переходник miniDisplayPort (m) VGA (f) белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Адаптер
Высота, см
10
Особенности
переходник односторонний
Разъемы
VGA (f)
Ширина, см
2
Длина кабеля, м
0.25
Страна производитель
Китай
Описание
Переходник miniDisplayPort (m) VGA (f) - переходник, дающий возможность подключать к порту DisplayPort mini мониторы, телевизоры и проекторы с портом VGA.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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