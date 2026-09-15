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Удлинитель GCR 1.0m RS-232/RS-232 9M/9F Premium, серый 30 AWG GCR-DB9CM2F-1.0m купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Удлинитель GCR 1.0m RS-232/RS-232 9M/9F Premium, серый 30 AWG GCR-DB9CM2F-1.0m

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Удлинитель GCR 1.0m RS-232/RS-232 9M/9F Premium, серый 30 AWG GCR-DB9CM2F-1.0m - фото 1
Удлинитель GCR 1.0m RS-232/RS-232 9M/9F Premium, серый 30 AWG GCR-DB9CM2F-1.0m - фото 2
Удлинитель GCR 1.0m RS-232/RS-232 9M/9F Premium, серый 30 AWG GCR-DB9CM2F-1.0m - фото 3
Удлинитель GCR 1.0m RS-232/RS-232 9M/9F Premium, серый 30 AWG GCR-DB9CM2F-1.0m - фото 4
Удлинитель GCR 1.0m RS-232/RS-232 9M/9F Premium, серый 30 AWG GCR-DB9CM2F-1.0m - фото 5
Удлинитель GCR 1.0m RS-232/RS-232 9M/9F Premium, серый 30 AWG GCR-DB9CM2F-1.0m - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Удлинитель
Разъем 1
COM(RS232) 9M
Разъем 2
COM(RS232) 9F
Длина кабеля, м
1
  • Удлинитель GCR 1.0m RS-232/RS-232 9M/9F Premium, серый 30 AWG GCR-DB9CM2F-1.0m - фото 1
  • Удлинитель GCR 1.0m RS-232/RS-232 9M/9F Premium, серый 30 AWG GCR-DB9CM2F-1.0m - фото 2
  • Удлинитель GCR 1.0m RS-232/RS-232 9M/9F Premium, серый 30 AWG GCR-DB9CM2F-1.0m - фото 3
  • Удлинитель GCR 1.0m RS-232/RS-232 9M/9F Premium, серый 30 AWG GCR-DB9CM2F-1.0m - фото 4
  • Удлинитель GCR 1.0m RS-232/RS-232 9M/9F Premium, серый 30 AWG GCR-DB9CM2F-1.0m - фото 5
  • Удлинитель GCR 1.0m RS-232/RS-232 9M/9F Premium, серый 30 AWG GCR-DB9CM2F-1.0m - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%
390 руб.  790 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 515087
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Удлинитель GCR 1.0m RS-232/RS-232 9M/9F Premium, серый 30 AWG GCR-DB9CM2F-1.0m
390 руб. -51%
790 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GreenConnect
Тип товара
Удлинитель
Разъем 1
COM(RS232) 9M
Разъем 2
COM(RS232) 9F
Длина кабеля, м
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, г.
99

Описание товара Удлинитель GCR 1.0m RS-232/RS-232 9M/9F Premium, серый 30 AWG GCR-DB9CM2F-1.0m

Кабели, адаптеры и переходники от бренда GreenConnect представляют собой надежные и качественные решения для различных задач по передаче данных. Один из таких продуктов — кабель с разъемами COM(RS232) 9M и 9F. Основные характеристики: - **Бренд**: GreenConnect — это синоним качества и надежности. Продукция этой компании зарекомендовала себя как надежная и долговечная. - **Разъем 1**: COM(RS232) 9M — стандартный разъем для подключения к устройствам, поддерживающим интерфейс RS232. - **Разъем 2**: COM(RS232) 9F — стандартный ответный разъем для подключения устройств. - **Длина кабеля**: 1 метр — оптимальная длина для комфортного использования без лишних проводов и излишней длины. Кабель от GreenConnect обеспечит стабильное соединение между устройствами, поддерживающими стандарт RS232, что важно для передачи данных без потерь и сбоев. Надежная конструкция и качественные материалы гарантируют долгий срок службы и высокую производительность. Этот кабель станет отличным помощником в вашей работе с различными устройствами, требующими соединения через интерфейс COM.

Отзывы о товаре Удлинитель GCR 1.0m RS-232/RS-232 9M/9F Premium, серый 30 AWG GCR-DB9CM2F-1.0m




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
GreenConnect
Тип товара
Удлинитель
Разъем 1
COM(RS232) 9M
Разъем 2
COM(RS232) 9F
Длина кабеля, м
1
Страна производитель
Китай
Описание
Кабели, адаптеры и переходники от бренда GreenConnect представляют собой надежные и качественные решения для различных задач по передаче данных. Один из таких продуктов — кабель с разъемами COM(RS232) 9M и 9F. Основные характеристики: - **Бренд**: GreenConnect — это синоним качества и надежности. Продукция этой компании зарекомендовала себя как надежная и долговечная. - **Разъем 1**: COM(RS232) 9M — стандартный разъем для подключения к устройствам, поддерживающим интерфейс RS232. - **Разъем 2**: COM(RS232) 9F — стандартный ответный разъем для подключения устройств. - **Длина кабеля**: 1 метр — оптимальная длина для комфортного использования без лишних проводов и излишней длины. Кабель от GreenConnect обеспечит стабильное соединение между устройствами, поддерживающими стандарт RS232, что важно для передачи данных без потерь и сбоев. Надежная конструкция и качественные материалы гарантируют долгий срок службы и высокую производительность. Этот кабель станет отличным помощником в вашей работе с различными устройствами, требующими соединения через интерфейс COM.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Удлинитель GCR 1.0m RS-232/RS-232 9M/9F Premium, серый 30 AWG GCR-DB9CM2F-1.0m - стоимость товара 390 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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