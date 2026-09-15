Удлинитель GCR 1.0m RS-232/RS-232 9M/9F Premium, серый 30 AWG GCR-DB9CM2F-1.0m
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Характеристики
Описание товара Удлинитель GCR 1.0m RS-232/RS-232 9M/9F Premium, серый 30 AWG GCR-DB9CM2F-1.0m
Кабели, адаптеры и переходники от бренда GreenConnect представляют собой надежные и качественные решения для различных задач по передаче данных. Один из таких продуктов — кабель с разъемами COM(RS232) 9M и 9F. Основные характеристики: - **Бренд**: GreenConnect — это синоним качества и надежности. Продукция этой компании зарекомендовала себя как надежная и долговечная. - **Разъем 1**: COM(RS232) 9M — стандартный разъем для подключения к устройствам, поддерживающим интерфейс RS232. - **Разъем 2**: COM(RS232) 9F — стандартный ответный разъем для подключения устройств. - **Длина кабеля**: 1 метр — оптимальная длина для комфортного использования без лишних проводов и излишней длины. Кабель от GreenConnect обеспечит стабильное соединение между устройствами, поддерживающими стандарт RS232, что важно для передачи данных без потерь и сбоев. Надежная конструкция и качественные материалы гарантируют долгий срок службы и высокую производительность. Этот кабель станет отличным помощником в вашей работе с различными устройствами, требующими соединения через интерфейс COM.
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