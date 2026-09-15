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Кабель Cactus CS-USB.A.USB.C-1.8 USB (m)-USB Type-C (m) 1.8м белый блистер купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Cactus CS-USB.A.USB.C-1.8 USB (m)-USB Type-C (m) 1.8м белый блистер

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Кабель Cactus CS-USB.A.USB.C-1.8 USB (m)-USB Type-C (m) 1.8м белый блистер - фото 1
Кабель Cactus CS-USB.A.USB.C-1.8 USB (m)-USB Type-C (m) 1.8м белый блистер - фото 2
Кабель Cactus CS-USB.A.USB.C-1.8 USB (m)-USB Type-C (m) 1.8м белый блистер - фото 3
Кабель Cactus CS-USB.A.USB.C-1.8 USB (m)-USB Type-C (m) 1.8м белый блистер - фото 4
Кабель Cactus CS-USB.A.USB.C-1.8 USB (m)-USB Type-C (m) 1.8м белый блистер - фото 5
Кабель Cactus CS-USB.A.USB.C-1.8 USB (m)-USB Type-C (m) 1.8м белый блистер - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB-C (m)
Разъем 2
USB-A (m)
Длина кабеля, м
1.8
  • Кабель Cactus CS-USB.A.USB.C-1.8 USB (m)-USB Type-C (m) 1.8м белый блистер - фото 1
  • Кабель Cactus CS-USB.A.USB.C-1.8 USB (m)-USB Type-C (m) 1.8м белый блистер - фото 2
  • Кабель Cactus CS-USB.A.USB.C-1.8 USB (m)-USB Type-C (m) 1.8м белый блистер - фото 3
  • Кабель Cactus CS-USB.A.USB.C-1.8 USB (m)-USB Type-C (m) 1.8м белый блистер - фото 4
  • Кабель Cactus CS-USB.A.USB.C-1.8 USB (m)-USB Type-C (m) 1.8м белый блистер - фото 5
  • Кабель Cactus CS-USB.A.USB.C-1.8 USB (m)-USB Type-C (m) 1.8м белый блистер - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%
320 руб.  690 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 604678
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кабель Cactus CS-USB.A.USB.C-1.8 USB (m)-USB Type-C (m) 1.8м белый блистер
320 руб. -54%
690 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB-C (m)
Разъем 2
USB-A (m)
Длина кабеля, м
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, г.
62

Описание товара Кабель Cactus CS-USB.A.USB.C-1.8 USB (m)-USB Type-C (m) 1.8м белый блистер

CACTUS CS-USB.A.USB.C-1.8 — надежный и практичный кабель, созданный для активного ежедневного использования. Он предназначен для подключения современных мобильных устройств, планшетов, портативных колонок и других гаджетов к компьютерам, ноутбукам или сетевым зарядным блокам. С одной стороны шнура расположен классический разъем USB Type-A, а с другой — современный реверсивный коннектор USB Type-C, который можно вставлять в разъем любой стороной.

Отзывы о товаре Кабель Cactus CS-USB.A.USB.C-1.8 USB (m)-USB Type-C (m) 1.8м белый блистер




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB-C (m)
Разъем 2
USB-A (m)
Длина кабеля, м
1.8
Страна производитель
Китай
Описание
CACTUS CS-USB.A.USB.C-1.8 — надежный и практичный кабель, созданный для активного ежедневного использования. Он предназначен для подключения современных мобильных устройств, планшетов, портативных колонок и других гаджетов к компьютерам, ноутбукам или сетевым зарядным блокам. С одной стороны шнура расположен классический разъем USB Type-A, а с другой — современный реверсивный коннектор USB Type-C, который можно вставлять в разъем любой стороной.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Cactus CS-USB.A.USB.C-1.8 USB (m)-USB Type-C (m) 1.8м белый блистер - этот товар вы можете купить по цене 320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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