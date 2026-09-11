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Снегоуборщик электрический DEKO ST1500 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Снегоуборщик электрический DEKO ST1500

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Снегоуборщик электрический DEKO ST1500 - фото 1
Снегоуборщик электрический DEKO ST1500 - фото 2
Снегоуборщик электрический DEKO ST1500 - фото 3
Снегоуборщик электрический DEKO ST1500 - фото 4
Снегоуборщик электрический DEKO ST1500 - фото 5
Снегоуборщик электрический DEKO ST1500 - фото 6
Снегоуборщик электрический DEKO ST1500 - фото 7
Снегоуборщик электрический DEKO ST1500 - фото 8
Снегоуборщик электрический DEKO ST1500 - фото 9
Снегоуборщик электрический DEKO ST1500 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик электрический
Тип привода
ручной
Тип двигателя
электрический
Ширина захвата, см
28
Высота захвата, см
15
Дальность выброса снега
6 м
Мощность электрического двигателя
2
  • Снегоуборщик электрический DEKO ST1500 - фото 1
  • Снегоуборщик электрический DEKO ST1500 - фото 2
  • Снегоуборщик электрический DEKO ST1500 - фото 3
  • Снегоуборщик электрический DEKO ST1500 - фото 4
  • Снегоуборщик электрический DEKO ST1500 - фото 5
  • Снегоуборщик электрический DEKO ST1500 - фото 6
  • Снегоуборщик электрический DEKO ST1500 - фото 7
  • Снегоуборщик электрический DEKO ST1500 - фото 8
  • Снегоуборщик электрический DEKO ST1500 - фото 9
  • Снегоуборщик электрический DEKO ST1500 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 604629
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Снегоуборщик электрический
Родина бренда
Малайзия
Тип привода
ручной
Тип двигателя
электрический
Ширина захвата, см
28
Высота захвата, см
15
Регулировка положения снегозаборника
механическая
Дальность выброса снега
6 м
Мощность электрического двигателя
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
85х32х24
Вес, кг.
5.65

Описание товара Снегоуборщик электрический DEKO ST1500

Электрический снегоуборщик DEKO ST1500 предназначен для очистки придомовой территории, тротуаров и дорожек от снега. Безопасность. Предусмотрена кнопка блокировки включения для защиты от непреднамеренного запуска. Компактные размеры агрегата и разборная штанга обеспечивают компактное хранение и транспортировку. Дополнительная регулируемая по высоте рукоятка гарантирует удобство при работе.

Отзывы о товаре Снегоуборщик электрический DEKO ST1500




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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Снегоуборщик электрический
Родина бренда
Малайзия
Тип привода
ручной
Тип двигателя
электрический
Ширина захвата, см
28
Высота захвата, см
15
Регулировка положения снегозаборника
механическая
Дальность выброса снега
6 м
Мощность электрического двигателя
2
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический снегоуборщик DEKO ST1500 предназначен для очистки придомовой территории, тротуаров и дорожек от снега. Безопасность. Предусмотрена кнопка блокировки включения для защиты от непреднамеренного запуска. Компактные размеры агрегата и разборная штанга обеспечивают компактное хранение и транспортировку. Дополнительная регулируемая по высоте рукоятка гарантирует удобство при работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Снегоуборщик электрический DEKO ST1500 – стоимость товара 8920 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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