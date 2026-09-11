Снегоуборщик электрический DEKO ST1500
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик электрический
Тип привода
ручной
Тип двигателя
электрический
Ширина захвата, см
28
Высота захвата, см
15
Дальность выброса снега
6 м
Мощность электрического двигателя
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 604629
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Снегоуборщик электрический
Родина бренда
Малайзия
Тип привода
ручной
Тип двигателя
электрический
Ширина захвата, см
28
Высота захвата, см
15
Регулировка положения снегозаборника
механическая
Дальность выброса снега
6 м
Мощность электрического двигателя
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
85х32х24
Вес, кг.
5.65
Описание товара Снегоуборщик электрический DEKO ST1500
Электрический снегоуборщик DEKO ST1500 предназначен для очистки придомовой территории, тротуаров и дорожек от снега. Безопасность. Предусмотрена кнопка блокировки включения для защиты от непреднамеренного запуска. Компактные размеры агрегата и разборная штанга обеспечивают компактное хранение и транспортировку. Дополнительная регулируемая по высоте рукоятка гарантирует удобство при работе.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Бренд
Тип товара
Снегоуборщик электрический
Родина бренда
Малайзия
Тип привода
ручной
Тип двигателя
электрический
Ширина захвата, см
28
Высота захвата, см
15
Регулировка положения снегозаборника
механическая
Дальность выброса снега
6 м
Мощность электрического двигателя
2
Страна производитель
Китай
Электрический снегоуборщик DEKO ST1500 предназначен для очистки придомовой территории, тротуаров и дорожек от снега. Безопасность. Предусмотрена кнопка блокировки включения для защиты от непреднамеренного запуска. Компактные размеры агрегата и разборная штанга обеспечивают компактное хранение и транспортировку. Дополнительная регулируемая по высоте рукоятка гарантирует удобство при работе.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Снегоуборщик электрический DEKO ST1500 – стоимость товара 8920 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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