Ноутбук HP ProBook 455 G9 (5Y3S2EA)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 604328
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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Размеры в упаковке, см
35х30х10
Вес, г.
280
Описание товара Ноутбук HP ProBook 455 G9 (5Y3S2EA)
Данный ноутбук построен на основе процессора AMD Ryzen 5 5625U с частотой 2300 МГц и снабжен «начинкой» в виде 8 Гб оперативной памяти DDR4, а также 512 Гб SSD и встроенной видеокарты AMD Radeon Vega 7. Предусмотрен экран 15.6? на основе IPS-матрицы с разрешением 1920?1080 и модули беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth. Это неплохое решение для домашней и офисной работы, развлечений или учебы.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Данный ноутбук построен на основе процессора AMD Ryzen 5 5625U с частотой 2300 МГц и снабжен «начинкой» в виде 8 Гб оперативной памяти DDR4, а также 512 Гб SSD и встроенной видеокарты AMD Radeon Vega 7. Предусмотрен экран 15.6? на основе IPS-матрицы с разрешением 1920?1080 и модули беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth. Это неплохое решение для домашней и офисной работы, развлечений или учебы.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук HP ProBook 455 G9 (5Y3S2EA) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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