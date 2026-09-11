Top.Mail.Ru
Ноутбук HP ProBook 455 G9 (5Y3S2EA) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук HP ProBook 455 G9 (5Y3S2EA)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук HP ProBook 455 G9 (5Y3S2EA) - фото 1
Ноутбук HP ProBook 455 G9 (5Y3S2EA) - фото 2
Ноутбук HP ProBook 455 G9 (5Y3S2EA) - фото 3
Ноутбук HP ProBook 455 G9 (5Y3S2EA) - фото 4
Ноутбук HP ProBook 455 G9 (5Y3S2EA) - фото 5
Ноутбук HP ProBook 455 G9 (5Y3S2EA) - фото 6
Ноутбук HP ProBook 455 G9 (5Y3S2EA) - фото 7
Ноутбук HP ProBook 455 G9 (5Y3S2EA) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
  • Ноутбук HP ProBook 455 G9 (5Y3S2EA) - фото 1
  • Ноутбук HP ProBook 455 G9 (5Y3S2EA) - фото 2
  • Ноутбук HP ProBook 455 G9 (5Y3S2EA) - фото 3
  • Ноутбук HP ProBook 455 G9 (5Y3S2EA) - фото 4
  • Ноутбук HP ProBook 455 G9 (5Y3S2EA) - фото 5
  • Ноутбук HP ProBook 455 G9 (5Y3S2EA) - фото 6
  • Ноутбук HP ProBook 455 G9 (5Y3S2EA) - фото 7
  • Ноутбук HP ProBook 455 G9 (5Y3S2EA) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 604328
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Размеры в упаковке, см
35х30х10
Вес, г.
280

Описание товара Ноутбук HP ProBook 455 G9 (5Y3S2EA)

Данный ноутбук построен на основе процессора AMD Ryzen 5 5625U с частотой 2300 МГц и снабжен «начинкой» в виде 8 Гб оперативной памяти DDR4, а также 512 Гб SSD и встроенной видеокарты AMD Radeon Vega 7. Предусмотрен экран 15.6? на основе IPS-матрицы с разрешением 1920?1080 и модули беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth. Это неплохое решение для домашней и офисной работы, развлечений или учебы.

Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 455 G9 (5Y3S2EA)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Описание
Данный ноутбук построен на основе процессора AMD Ryzen 5 5625U с частотой 2300 МГц и снабжен «начинкой» в виде 8 Гб оперативной памяти DDR4, а также 512 Гб SSD и встроенной видеокарты AMD Radeon Vega 7. Предусмотрен экран 15.6? на основе IPS-матрицы с разрешением 1920?1080 и модули беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth. Это неплохое решение для домашней и офисной работы, развлечений или учебы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP ProBook 455 G9 (5Y3S2EA) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...