Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16" IPS FHD+ без ОС grey (5301APLM)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16" IPS FHD+ без ОС grey (5301APLM)
Мощный и стильный ноутбук HONOR MagicBook X16 — это идеальное решение для работы, учёбы и развлечений. **Преимущества:** * Высокая производительность благодаря мощному процессору и видеокарте. * Быстрый запуск и работа приложений благодаря SSD-накопителю. * Яркое и чёткое изображение на большом экране с разрешением 1920x1200 пикселей. * Матовая поверхность экрана, которая уменьшает блики и повышает комфорт при работе. * Стильный серый корпус из пластика. * Наличие цифрового блока клавиатуры для удобства работы с числами. Ноутбук HONOR MagicBook X16 — это надёжный и мощный помощник, который справится с любыми задачами. Он подойдёт как для работы с документами и таблицами, так и для просмотра видео и игр.
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Отзывы о товаре Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16" IPS FHD+ без ОС grey (5301APLM)