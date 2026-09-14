Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M01PW0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M01PW0)
**Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 — стиль и производительность в каждом пикселе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? ASUS Vivobook 15 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать ASUS Vivobook 15?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-120U с 10 ядрами и частотой до 5 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) позволят вам быстро запускать приложения и хранить большое количество данных. * **Качественный дисплей:** матовое IPS-экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 60 Гц подарит вам яркое и чёткое изображение без бликов. Диагональ экрана — 15,6 дюйма. * **Удобство в использовании:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с текстом и числами максимально комфортной. * **Стильный дизайн:** серебристый корпус из пластика придаст вашему рабочему месту современный вид. * **Компактность и портативность:** вес ноутбука всего 1,7 кг — его удобно брать с собой в поездки и на учёбу. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная графика Intel Graphics — для повседневных задач и мультимедиа; * энергоёмкий аккумулятор (42 Вт·ч) — для длительной работы без подзарядки. На ноутбуке не установлена операционная система — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам! С ASUS Vivobook 15 вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений. Не упустите шанс приобрести качественный ноутбук по выгодной цене!
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серебристый, Intel Core i5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 50 020 руб.12505 руб. в СплитASUS VivoBook E1504FA-BQ5103 [90NB0ZR1-M076V0] Silver 15.6" {FHD...
-
В наличииЦена 50 100 руб.12525 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ224 Core 5 320 8Gb SSD512Gb I...
-
В наличииЦена 50 500 руб.12625 руб. в СплитНоутбук Infinix Inbook Y3 Max YL61A5 Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb...
-
В наличииЦена 50 820 руб.12705 руб. в СплитНоутбук Maibenben B114B-R566UM Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb AMD R...
-
В наличииЦена 50 900 руб.12725 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5031W Ryzen 5 40 8Gb SSD51...
-
В наличииЦена 51 290 руб.12823 руб. в СплитНоутбук Chuwi CoreBook Air Plus 16" Ryzen 5 6600H 16Gb/512SSDGb ...
-
В наличииЦена 51 690 руб.12923 руб. в СплитНоутбук HP 255R G10 Ryzen 5 7535U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graph...
-
В наличииЦена 51 930 руб.12983 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire Lite AL15-72P-58X5 15.6" FHDI5 13420H 8Gb 51...
-
В наличииЦена 52 080 руб.13020 руб. в СплитНоутбук Infinix Xbook B16 BL61A7H 16" IPS Ryzen 7 7735HS 16/512...
-
В наличииЦена 52 400 руб.13100 руб. в СплитASUS VivoBook E1504FA-BQ5529 [90NB0ZR1-M07PU0] Silver15.6" {FHD ...
-
В наличииЦена 54 200 руб.13550 руб. в СплитНоутбук CBR LP-15106 15.6" FHD IPS i5-1235U 16Gb 512Gb SSD Inte...
-
В наличииЦена 55 340 руб.13835 руб. в СплитAcer Aspire Lite AL17-31P-3498 [NX.DDVCD.001] Silver 17.3" {FHD ...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серебристый, Intel Core i5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M01PW0)