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Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M01PW0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M01PW0)

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Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M01PW0) - фото 1
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M01PW0) - фото 2
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M01PW0) - фото 3
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M01PW0) - фото 4
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M01PW0) - фото 5
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M01PW0) - фото 6
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M01PW0) - фото 7
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M01PW0) - фото 8
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M01PW0) - фото 9
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M01PW0) - фото 10
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M01PW0) - фото 11
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M01PW0) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M01PW0) - фото 1
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M01PW0) - фото 2
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M01PW0) - фото 3
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M01PW0) - фото 4
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M01PW0) - фото 5
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M01PW0) - фото 6
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M01PW0) - фото 7
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M01PW0) - фото 8
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M01PW0) - фото 9
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M01PW0) - фото 10
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M01PW0) - фото 11
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M01PW0) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733964
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
1.7

Описание товара Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M01PW0)

**Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 — стиль и производительность в каждом пикселе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? ASUS Vivobook 15 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать ASUS Vivobook 15?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-120U с 10 ядрами и частотой до 5 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) позволят вам быстро запускать приложения и хранить большое количество данных. * **Качественный дисплей:** матовое IPS-экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 60 Гц подарит вам яркое и чёткое изображение без бликов. Диагональ экрана — 15,6 дюйма. * **Удобство в использовании:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с текстом и числами максимально комфортной. * **Стильный дизайн:** серебристый корпус из пластика придаст вашему рабочему месту современный вид. * **Компактность и портативность:** вес ноутбука всего 1,7 кг — его удобно брать с собой в поездки и на учёбу. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная графика Intel Graphics — для повседневных задач и мультимедиа; * энергоёмкий аккумулятор (42 Вт·ч) — для длительной работы без подзарядки. На ноутбуке не установлена операционная система — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам! С ASUS Vivobook 15 вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений. Не упустите шанс приобрести качественный ноутбук по выгодной цене!

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M01PW0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 — стиль и производительность в каждом пикселе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? ASUS Vivobook 15 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать ASUS Vivobook 15?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-120U с 10 ядрами и частотой до 5 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) позволят вам быстро запускать приложения и хранить большое количество данных. * **Качественный дисплей:** матовое IPS-экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 60 Гц подарит вам яркое и чёткое изображение без бликов. Диагональ экрана — 15,6 дюйма. * **Удобство в использовании:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с текстом и числами максимально комфортной. * **Стильный дизайн:** серебристый корпус из пластика придаст вашему рабочему месту современный вид. * **Компактность и портативность:** вес ноутбука всего 1,7 кг — его удобно брать с собой в поездки и на учёбу. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная графика Intel Graphics — для повседневных задач и мультимедиа; * энергоёмкий аккумулятор (42 Вт·ч) — для длительной работы без подзарядки. На ноутбуке не установлена операционная система — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам! С ASUS Vivobook 15 вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений. Не упустите шанс приобрести качественный ноутбук по выгодной цене!
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Отзывы


Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb (soldered D4)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M01PW0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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