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Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2125433) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2125433)

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Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2125433) - фото 1
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2125433) - фото 2
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2125433) - фото 3
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2125433) - фото 4
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2125433) - фото 5
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2125433) - фото 6
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2125433) - фото 7
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2125433) - фото 8
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2125433) - фото 9
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2125433) - фото 10
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2125433) - фото 11
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2125433) - фото 12
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2125433) - фото 13
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2125433) - фото 14
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2125433) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
IRU Tactio 15ALG
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2125433) - фото 1
  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2125433) - фото 2
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  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2125433) - фото 4
  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2125433) - фото 5
  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2125433) - фото 6
  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2125433) - фото 7
  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2125433) - фото 8
  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2125433) - фото 9
  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2125433) - фото 10
  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2125433) - фото 11
  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2125433) - фото 12
  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2125433) - фото 13
  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2125433) - фото 14
  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2125433) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734004
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Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Tactio 15ALG
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1335U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
51.3 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3.15

Описание товара Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2125433)

Ноутбук iRU представляет собой универсальное решение для работы и развлечений, сочетающее в себе производительность и стильный дизайн. Оснащенный операционной системой Windows 11 Pro, этот черный ноутбук с диагональю экрана 15,6 дюймов и разрешением 1920x1080 обеспечивает четкое и яркое изображение благодаря IPS-матрице. Частота обновления экрана 60 Гц делает его подходящим для просмотра видео и повседневной работы. Внутри ноутбука находится процессор от Intel, серия Intel Core i5, который работает на тактовой частоте 1,3 ГГц и имеет десять ядер для быстрой и эффективной обработки данных. 16 ГБ оперативной памяти DDR4 обеспечивают многозадачность и стабильную работу даже при запуске ресурсоемких приложений. Использование SSD-накопителя ускоряет загрузку операционной системы и приложений, делая работу более плавной и комфортной. Ноутбук iRU подходит как для профессиональных задач, так и для учебы или развлечений в домашних условиях. Его функции и возможности делают его идеальным выбором для тех, кто ценит надежность и производительность в одном устройстве.

Отзывы о товаре Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2125433)




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Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Tactio 15ALG
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
1335U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
51.3 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук iRU представляет собой универсальное решение для работы и развлечений, сочетающее в себе производительность и стильный дизайн. Оснащенный операционной системой Windows 11 Pro, этот черный ноутбук с диагональю экрана 15,6 дюймов и разрешением 1920x1080 обеспечивает четкое и яркое изображение благодаря IPS-матрице. Частота обновления экрана 60 Гц делает его подходящим для просмотра видео и повседневной работы. Внутри ноутбука находится процессор от Intel, серия Intel Core i5, который работает на тактовой частоте 1,3 ГГц и имеет десять ядер для быстрой и эффективной обработки данных. 16 ГБ оперативной памяти DDR4 обеспечивают многозадачность и стабильную работу даже при запуске ресурсоемких приложений. Использование SSD-накопителя ускоряет загрузку операционной системы и приложений, делая работу более плавной и комфортной. Ноутбук iRU подходит как для профессиональных задач, так и для учебы или развлечений в домашних условиях. Его функции и возможности делают его идеальным выбором для тех, кто ценит надежность и производительность в одном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2125433) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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