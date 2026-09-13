Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA R-5 7430U 16Gb 1Tb AMD Graphics 15.6 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000256)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA R-5 7430U 16Gb 1Tb AMD Graphics 15.6 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000256)
Для кого и под какие задачи
Tecno MegaBook K15SDA - современный универсальный ноутбук, ориентированный на повседневные офисные и учебные задачи, а также домашние развлечения. Благодаря процессору AMD Ryzen 5 7430U и 16 ГБ оперативной памяти он уверенно справляется с работой в офисных приложениях, многозадачностью и веб-серфингом. Устройство подойдет студентам, офисным работникам и всем, кто ищет надежный ноутбук для ежедневного использования.
Процессор, видеокарта и производительность
Шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 7430U обеспечивает достаточную производительность для комфортной работы с документами, таблицами и браузером с множеством вкладок. Встроенная графика AMD Radeon позволяет воспроизводить видео в высоком разрешении и запускать несложные игры. Процессор хорошо оптимизирован с точки зрения энергопотребления, что положительно сказывается на автономности.
Экран и комфорт работы
15.6-дюймовый дисплей с IPS-матрицей обеспечивает качественную цветопередачу и широкие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и просмотре медиаконтента. Матовое покрытие экрана минимизирует блики и отражения, снижая нагрузку на глаза при работе в ярко освещенных помещениях или на улице.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти позволяют комфортно работать с множеством приложений одновременно без заметных замедлений. Твердотельный накопитель объемом 1 ТБ обеспечивает быструю загрузку системы и программ, а также достаточно места для хранения документов, фотографий и развлекательного контента.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ноутбука выполнен в сдержанном сером цвете и отличается практичностью. Система охлаждения справляется с типичными нагрузками без чрезмерного шума. Аккумулятор емкостью 6060 мАч обеспечивает длительную автономную работу, что особенно важно для мобильного использования в учебе или работе.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен всеми необходимыми портами для подключения периферии, включая USB-разъемы и HDMI для вывода изображения на внешний монитор. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Home позволяет начать работу сразу после включения. Встроенная веб-камера пригодится для онлайн-конференций и дистанционного обучения.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что встроенная графика имеет ограничения в играх и профессиональных графических приложениях. Для тех, кто планирует работать с видеомонтажом или современными играми, лучше рассмотреть модели с дискретной видеокартой. В остальном это сбалансированное решение для повседневных задач с хорошим соотношением цены и возможностей, особенно привлекательное для тех, кто ценит автономность и производительность в офисных приложениях.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Для кого и под какие задачи
Tecno MegaBook K15SDA - современный универсальный ноутбук, ориентированный на повседневные офисные и учебные задачи, а также домашние развлечения. Благодаря процессору AMD Ryzen 5 7430U и 16 ГБ оперативной памяти он уверенно справляется с работой в офисных приложениях, многозадачностью и веб-серфингом. Устройство подойдет студентам, офисным работникам и всем, кто ищет надежный ноутбук для ежедневного использования.
Процессор, видеокарта и производительность
Шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 7430U обеспечивает достаточную производительность для комфортной работы с документами, таблицами и браузером с множеством вкладок. Встроенная графика AMD Radeon позволяет воспроизводить видео в высоком разрешении и запускать несложные игры. Процессор хорошо оптимизирован с точки зрения энергопотребления, что положительно сказывается на автономности.
Экран и комфорт работы
15.6-дюймовый дисплей с IPS-матрицей обеспечивает качественную цветопередачу и широкие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и просмотре медиаконтента. Матовое покрытие экрана минимизирует блики и отражения, снижая нагрузку на глаза при работе в ярко освещенных помещениях или на улице.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти позволяют комфортно работать с множеством приложений одновременно без заметных замедлений. Твердотельный накопитель объемом 1 ТБ обеспечивает быструю загрузку системы и программ, а также достаточно места для хранения документов, фотографий и развлекательного контента.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ноутбука выполнен в сдержанном сером цвете и отличается практичностью. Система охлаждения справляется с типичными нагрузками без чрезмерного шума. Аккумулятор емкостью 6060 мАч обеспечивает длительную автономную работу, что особенно важно для мобильного использования в учебе или работе.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен всеми необходимыми портами для подключения периферии, включая USB-разъемы и HDMI для вывода изображения на внешний монитор. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Home позволяет начать работу сразу после включения. Встроенная веб-камера пригодится для онлайн-конференций и дистанционного обучения.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что встроенная графика имеет ограничения в играх и профессиональных графических приложениях. Для тех, кто планирует работать с видеомонтажом или современными играми, лучше рассмотреть модели с дискретной видеокартой. В остальном это сбалансированное решение для повседневных задач с хорошим соотношением цены и возможностей, особенно привлекательное для тех, кто ценит автономность и производительность в офисных приложениях.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серый, AMD Ryzen 5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника
Отзывы о товаре Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA R-5 7430U 16Gb 1Tb AMD Graphics 15.6 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000256)