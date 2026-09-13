Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15P7-ADXW04)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15P7-ADXW04)
Для кого и под какие задачи
Digma Pro Fortis M - универсальный рабочий ноутбук, ориентированный на офисных специалистов, фрилансеров и тех, кто ищет надежное устройство для продуктивной работы. Конфигурация с процессором Intel Core i7 и 16 ГБ памяти отлично справляется с многозадачностью, работой в офисных приложениях, браузере с множеством вкладок и легкой обработкой фото. Это хороший выбор для удаленной работы, учебы или домашнего использования, где требуется баланс производительности и функциональности.
Процессор, видеокарта и производительность
В основе ноутбука - энергоэффективный процессор Intel Core i7-1255U с 10 ядрами (2 производительных и 8 энергоэффективных) и 12 потоками, обеспечивающий высокую производительность в повседневных задачах. Встроенная графика Intel Iris Xe способна справиться с базовым редактированием фото и видео, воспроизведением 4K-контента и даже некоторыми нетребовательными играми на средних настройках. Связка процессора и видеоядра оптимальна для работы с документами, таблицами и презентациями, а также для комфортного веб-серфинга.
Экран и комфорт работы
15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица подходит для длительной работы с текстом, просмотра видео и базовых задач с графикой. IPS-технология гарантирует естественную цветопередачу и комфортный просмотр контента под любым углом, что важно при ежедневной работе.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают плавную работу в многозадачном режиме с несколькими приложениями одновременно. SSD-накопитель на 512 ГБ с интерфейсом NVMe гарантирует быструю загрузку системы и программ, а также достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента. Такой объем хранилища оптимален для большинства пользователей, не работающих с очень большими файлами.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ноутбука выполнен в деловом сером цвете и отличается практичностью. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора в повседневных задачах, сохраняя комфортный уровень шума. Относительно компактные размеры и умеренный вес позволяют при необходимости брать ноутбук с собой на встречи или работать в кафе. Энергоэффективный процессор U-серии способствует достойной автономности в офисных сценариях использования.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Pro предоставляет расширенные возможности для работы, включая инструменты безопасности и управления. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учитывать, что встроенная графика имеет ограничения в ресурсоемких задачах и современных играх. Для работы с профессиональным софтом или gaming может потребоваться модель с дискретной видеокартой. Рекомендуется проверить яркость экрана в магазине, если планируется частная работа при ярком освещении или на улице. Ноутбук оптимально подойдет тем, кто ищет производительное устройство для работы с документами, презентациями и веб-приложениями, ценит автономность и не планирует использовать ресурсоемкие программы или играть в требовательные игры.
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Для кого и под какие задачи
Digma Pro Fortis M - универсальный рабочий ноутбук, ориентированный на офисных специалистов, фрилансеров и тех, кто ищет надежное устройство для продуктивной работы. Конфигурация с процессором Intel Core i7 и 16 ГБ памяти отлично справляется с многозадачностью, работой в офисных приложениях, браузере с множеством вкладок и легкой обработкой фото. Это хороший выбор для удаленной работы, учебы или домашнего использования, где требуется баланс производительности и функциональности.
Процессор, видеокарта и производительность
В основе ноутбука - энергоэффективный процессор Intel Core i7-1255U с 10 ядрами (2 производительных и 8 энергоэффективных) и 12 потоками, обеспечивающий высокую производительность в повседневных задачах. Встроенная графика Intel Iris Xe способна справиться с базовым редактированием фото и видео, воспроизведением 4K-контента и даже некоторыми нетребовательными играми на средних настройках. Связка процессора и видеоядра оптимальна для работы с документами, таблицами и презентациями, а также для комфортного веб-серфинга.
Экран и комфорт работы
15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица подходит для длительной работы с текстом, просмотра видео и базовых задач с графикой. IPS-технология гарантирует естественную цветопередачу и комфортный просмотр контента под любым углом, что важно при ежедневной работе.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают плавную работу в многозадачном режиме с несколькими приложениями одновременно. SSD-накопитель на 512 ГБ с интерфейсом NVMe гарантирует быструю загрузку системы и программ, а также достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента. Такой объем хранилища оптимален для большинства пользователей, не работающих с очень большими файлами.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ноутбука выполнен в деловом сером цвете и отличается практичностью. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора в повседневных задачах, сохраняя комфортный уровень шума. Относительно компактные размеры и умеренный вес позволяют при необходимости брать ноутбук с собой на встречи или работать в кафе. Энергоэффективный процессор U-серии способствует достойной автономности в офисных сценариях использования.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Pro предоставляет расширенные возможности для работы, включая инструменты безопасности и управления. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учитывать, что встроенная графика имеет ограничения в ресурсоемких задачах и современных играх. Для работы с профессиональным софтом или gaming может потребоваться модель с дискретной видеокартой. Рекомендуется проверить яркость экрана в магазине, если планируется частная работа при ярком освещении или на улице. Ноутбук оптимально подойдет тем, кто ищет производительное устройство для работы с документами, презентациями и веб-приложениями, ценит автономность и не планирует использовать ресурсоемкие программы или играть в требовательные игры.
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