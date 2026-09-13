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Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA R-5 7430U 16Gb 1Tb AMD Graphics 16 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000262) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA R-5 7430U 16Gb 1Tb AMD Graphics 16 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000262)

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Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA R-5 7430U 16Gb 1Tb AMD Graphics 16 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000262) - фото 1
Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA R-5 7430U 16Gb 1Tb AMD Graphics 16 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000262) - фото 2
Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA R-5 7430U 16Gb 1Tb AMD Graphics 16 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000262) - фото 3
Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA R-5 7430U 16Gb 1Tb AMD Graphics 16 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000262) - фото 4
Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA R-5 7430U 16Gb 1Tb AMD Graphics 16 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000262) - фото 5
Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA R-5 7430U 16Gb 1Tb AMD Graphics 16 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000262) - фото 6
Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA R-5 7430U 16Gb 1Tb AMD Graphics 16 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000262) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Tecno MegaBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA R-5 7430U 16Gb 1Tb AMD Graphics 16 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000262) - фото 1
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA R-5 7430U 16Gb 1Tb AMD Graphics 16 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000262) - фото 2
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA R-5 7430U 16Gb 1Tb AMD Graphics 16 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000262) - фото 3
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA R-5 7430U 16Gb 1Tb AMD Graphics 16 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000262) - фото 4
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA R-5 7430U 16Gb 1Tb AMD Graphics 16 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000262) - фото 5
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA R-5 7430U 16Gb 1Tb AMD Graphics 16 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000262) - фото 6
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA R-5 7430U 16Gb 1Tb AMD Graphics 16 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000262) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720209
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Характеристики

Бренд
TECNO
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Tecno MegaBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х30х6
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA R-5 7430U 16Gb 1Tb AMD Graphics 16 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000262)

Стильный и надёжный ноутбук TECNO с прочным алюминиевым корпусом становится верным помощником для любых задач. Большой 16-дюймовый дисплей с яркой IPS-матрицей и разрешением 1920x1200 отлично подойдёт для работы с графикой, учёбы или просмотра контента: изображение всегда чёткое и насыщенное. Высокая производительность — благодаря процессору AMD, 16 Гб оперативной памяти и быстрому SSD на 1024 Гб — всё работает плавно и без задержек, а места для файлов хватит с запасом. Графика AMD Radeon раскрывает потенциал современных приложений и игр. Кард-ридер уже встроен — удобно для работы с фото и видео. Bluetooth v5.0 обеспечивает уверенное беспроводное подключение аксессуаров. Встроенный сканер отпечатка пальца защищает ваши данные и открывает доступ одним касанием. При весе всего 1,75 кг ноутбук остаётся лёгким и мобильным, чтобы сопровождать вас в любых поездках.

Отзывы о товаре Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA R-5 7430U 16Gb 1Tb AMD Graphics 16 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000262)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TECNO
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Tecno MegaBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Развернуть
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный и надёжный ноутбук TECNO с прочным алюминиевым корпусом становится верным помощником для любых задач. Большой 16-дюймовый дисплей с яркой IPS-матрицей и разрешением 1920x1200 отлично подойдёт для работы с графикой, учёбы или просмотра контента: изображение всегда чёткое и насыщенное. Высокая производительность — благодаря процессору AMD, 16 Гб оперативной памяти и быстрому SSD на 1024 Гб — всё работает плавно и без задержек, а места для файлов хватит с запасом. Графика AMD Radeon раскрывает потенциал современных приложений и игр. Кард-ридер уже встроен — удобно для работы с фото и видео. Bluetooth v5.0 обеспечивает уверенное беспроводное подключение аксессуаров. Встроенный сканер отпечатка пальца защищает ваши данные и открывает доступ одним касанием. При весе всего 1,75 кг ноутбук остаётся лёгким и мобильным, чтобы сопровождать вас в любых поездках.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Tecno MegaBook K16SDA R-5 7430U 16Gb 1Tb AMD Graphics 16 W11H grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000262) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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