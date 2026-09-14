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Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4060 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB13Y2-M03600) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4060 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB13Y2-M03600)

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Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4060 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB13Y2-M03600) - фото 1
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4060 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB13Y2-M03600) - фото 2
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4060 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB13Y2-M03600) - фото 3
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4060 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB13Y2-M03600) - фото 4
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4060 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB13Y2-M03600) - фото 5
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4060 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB13Y2-M03600) - фото 6
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4060 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB13Y2-M03600) - фото 7
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4060 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB13Y2-M03600) - фото 8
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4060 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB13Y2-M03600) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4060 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB13Y2-M03600) - фото 1
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4060 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB13Y2-M03600) - фото 2
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4060 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB13Y2-M03600) - фото 3
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4060 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB13Y2-M03600) - фото 4
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4060 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB13Y2-M03600) - фото 5
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4060 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB13Y2-M03600) - фото 6
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4060 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB13Y2-M03600) - фото 7
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4060 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB13Y2-M03600) - фото 8
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4060 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB13Y2-M03600) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734238
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
100U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
1.7

Описание товара Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4060 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB13Y2-M03600)

Компактный и лёгкий ноутбук Asus весом всего 1,7 кг отлично подойдёт для активных пользователей, которые ценят мобильность и не хотят тратить силы на тяжёлую технику. Большой 15,6-дюймовый IPS-экран с Full HD-разрешением 1920x1080 подарит сочную и чёткую картинку — идеально для работы с документами, просмотра фильмов или учёбы. За быстродействие отвечает процессор Intel и объёмная 16 Гб оперативная память — приложения запускаются без задержек, а с современным SSD на 512 Гб хватит места для файлов, программ и проектов. Благодаря Bluetooth версии 5.2 легко подключать беспроводные аксессуары. Встроенная видеокарта справится с повседневными задачами. Удобство подключения обеспечивают порты USB 2.0 и USB Type-C. Модель идёт без установленной ОС — можно выбрать решение под себя.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4060 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB13Y2-M03600)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
100U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный и лёгкий ноутбук Asus весом всего 1,7 кг отлично подойдёт для активных пользователей, которые ценят мобильность и не хотят тратить силы на тяжёлую технику. Большой 15,6-дюймовый IPS-экран с Full HD-разрешением 1920x1080 подарит сочную и чёткую картинку — идеально для работы с документами, просмотра фильмов или учёбы. За быстродействие отвечает процессор Intel и объёмная 16 Гб оперативная память — приложения запускаются без задержек, а с современным SSD на 512 Гб хватит места для файлов, программ и проектов. Благодаря Bluetooth версии 5.2 легко подключать беспроводные аксессуары. Встроенная видеокарта справится с повседневными задачами. Удобство подключения обеспечивают порты USB 2.0 и USB Type-C. Модель идёт без установленной ОС — можно выбрать решение под себя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4060 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB13Y2-M03600) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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