Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4060 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB13Y2-M03600)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4060 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB13Y2-M03600)
Компактный и лёгкий ноутбук Asus весом всего 1,7 кг отлично подойдёт для активных пользователей, которые ценят мобильность и не хотят тратить силы на тяжёлую технику. Большой 15,6-дюймовый IPS-экран с Full HD-разрешением 1920x1080 подарит сочную и чёткую картинку — идеально для работы с документами, просмотра фильмов или учёбы. За быстродействие отвечает процессор Intel и объёмная 16 Гб оперативная память — приложения запускаются без задержек, а с современным SSD на 512 Гб хватит места для файлов, программ и проектов. Благодаря Bluetooth версии 5.2 легко подключать беспроводные аксессуары. Встроенная видеокарта справится с повседневными задачами. Удобство подключения обеспечивают порты USB 2.0 и USB Type-C. Модель идёт без установленной ОС — можно выбрать решение под себя.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4060 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB13Y2-M03600)