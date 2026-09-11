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SSD Накопитель SSD Intel S4520 480Gb (SSDSCKKB480GZ01) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Intel S4520 480Gb (SSDSCKKB480GZ01)

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Накопитель SSD Intel S4520 480Gb (SSDSCKKB480GZ01)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
480
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 602746
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
480
Размеры в упаковке, см
16х11х1
Вес, кг.
2.78

Описание товара Накопитель SSD Intel S4520 480Gb (SSDSCKKB480GZ01)

Накопитель SSD 480Gb Intel D3-S4520 — это надежный и быстрый накопитель памяти от ведущего производителя. Он основан на 3D NAND технологии и обеспечивает высокую скорость чтения и записи данных до 550МБ/с и 500МБ/с соответственно, что делает его идеальным выбором для выполнения задач, требующих высокой производительности. Накопитель SSD 480Gb Intel D3-S4520 имеет прочный корпус и легко монтируется в стандартный слот SATA III на материнской плате. Он является надежным и эффективным выбором для хранения и быстрого доступа к данным на вашем компьютере.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Intel S4520 480Gb (SSDSCKKB480GZ01)




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
480
Описание
Накопитель SSD 480Gb Intel D3-S4520 — это надежный и быстрый накопитель памяти от ведущего производителя. Он основан на 3D NAND технологии и обеспечивает высокую скорость чтения и записи данных до 550МБ/с и 500МБ/с соответственно, что делает его идеальным выбором для выполнения задач, требующих высокой производительности. Накопитель SSD 480Gb Intel D3-S4520 имеет прочный корпус и легко монтируется в стандартный слот SATA III на материнской плате. Он является надежным и эффективным выбором для хранения и быстрого доступа к данным на вашем компьютере.
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Отзывы


Накопитель SSD Intel S4520 480Gb (SSDSCKKB480GZ01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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