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Минисистема Hyundai H-MC1235 черный 40Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Минисистема Hyundai H-MC1235 черный 40Вт

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Минисистема Hyundai H-MC1235 черный 40Вт - фото 1
Минисистема Hyundai H-MC1235 черный 40Вт - фото 2
Минисистема Hyundai H-MC1235 черный 40Вт - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Минисистема
  • Минисистема Hyundai H-MC1235 черный 40Вт - фото 1
  • Минисистема Hyundai H-MC1235 черный 40Вт - фото 2
  • Минисистема Hyundai H-MC1235 черный 40Вт - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 602422
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Минисистема
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х15
Вес, кг.
4.5

Описание товара Минисистема Hyundai H-MC1235 черный 40Вт

Аудиосистема Hyundai H-MC1235 обеспечивает высокую громкость и яркую многоцветную подсветку для любого мероприятия. Колонка оснащена двумя громкими и качественными стереодинамиками с суммарной мощностью до 80 Вт. Их долгое звучание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 2400 мАч. Однако прибор также может работать и от сети. Все входы, нужные для подключения к девайсу, находятся на его верхней части: слот USB для флеш-накопителей памяти, порт для карт micro SD, разъём AUX и микрофонный вход для караоке-вечеринок и ведущих. Там же располагается яркий жидкокристаллический экран, показывающий инфо о текущем воспроизведении, регуляторы громкости и эха, а также кнопки, отвечающие за управление различными параметрами. Кроме того, устройство поддерживает синхронизацию со смартфоном при помощи Bluetooth (с TWS) и управление с пульта, идущего в комплекте поставки. Встроенный радио-тюнер – ещё одна удобная дополнительная функция данной модели. Корпус портативной колонки Hyundai H-MC1235 сделан из надежного, прочного и лёгкого сочетания металла и пластика, а динамики защищены отдельной решёткой. Рядом с верхней панелью управления прибора располагается эргономичная ручка, облегчающая переноску девайса. Аудиосистема оснащена красочной подсветкой, которая дополняет атмосферу вечеринки.

Отзывы о товаре Минисистема Hyundai H-MC1235 черный 40Вт




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Минисистема
Страна производитель
Китай
Описание
Аудиосистема Hyundai H-MC1235 обеспечивает высокую громкость и яркую многоцветную подсветку для любого мероприятия. Колонка оснащена двумя громкими и качественными стереодинамиками с суммарной мощностью до 80 Вт. Их долгое звучание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 2400 мАч. Однако прибор также может работать и от сети. Все входы, нужные для подключения к девайсу, находятся на его верхней части: слот USB для флеш-накопителей памяти, порт для карт micro SD, разъём AUX и микрофонный вход для караоке-вечеринок и ведущих. Там же располагается яркий жидкокристаллический экран, показывающий инфо о текущем воспроизведении, регуляторы громкости и эха, а также кнопки, отвечающие за управление различными параметрами. Кроме того, устройство поддерживает синхронизацию со смартфоном при помощи Bluetooth (с TWS) и управление с пульта, идущего в комплекте поставки. Встроенный радио-тюнер – ещё одна удобная дополнительная функция данной модели. Корпус портативной колонки Hyundai H-MC1235 сделан из надежного, прочного и лёгкого сочетания металла и пластика, а динамики защищены отдельной решёткой. Рядом с верхней панелью управления прибора располагается эргономичная ручка, облегчающая переноску девайса. Аудиосистема оснащена красочной подсветкой, которая дополняет атмосферу вечеринки.
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