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Horace Parlan - Speakin' My Piece (0602448595508) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Horace Parlan - Speakin' My Piece (0602448595508) виниловая пластинка

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Horace Parlan - Speakin&#039; My Piece (0602448595508) виниловая пластинка - фото 1
Horace Parlan - Speakin&#039; My Piece (0602448595508) виниловая пластинка - фото 2
Horace Parlan - Speakin&#039; My Piece (0602448595508) виниловая пластинка - фото 3
Horace Parlan - Speakin&#039; My Piece (0602448595508) виниловая пластинка - фото 4
Horace Parlan - Speakin&#039; My Piece (0602448595508) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Дата релиза
2023
Исполнитель
Horace Parlan
Альбом (сингл)
Speakin My Piece
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Horace Parlan - Speakin&#039; My Piece (0602448595508) виниловая пластинка - фото 1
  • Horace Parlan - Speakin&#039; My Piece (0602448595508) виниловая пластинка - фото 2
  • Horace Parlan - Speakin&#039; My Piece (0602448595508) виниловая пластинка - фото 3
  • Horace Parlan - Speakin&#039; My Piece (0602448595508) виниловая пластинка - фото 4
  • Horace Parlan - Speakin&#039; My Piece (0602448595508) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 601304
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Horace Parlan - Speakin' My Piece (0602448595508) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602448595508]
Дата релиза
2023
Исполнитель
Horace Parlan
Альбом (сингл)
Speakin My Piece
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Horace Parlan - Speakin' My Piece (0602448595508) виниловая пластинка

Исполнители: Al Harewooddrums, Horace Parlanpiano, George Tuckerbass, Stanley Turrentinetenor sax, Tommy Turrentinetrumpet. Дополнительные материалы: Blue Note Classic Vinyl Reissue Series, 180g Vinyl LP, All-Analog Pressing, Mastered by Kevin Gray from Original Master Tapes, Manufactured at Optimal in Germany.

Отзывы о товаре Horace Parlan - Speakin' My Piece (0602448595508) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602448595508]
Дата релиза
2023
Исполнитель
Horace Parlan
Альбом (сингл)
Speakin My Piece
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Исполнители: Al Harewooddrums, Horace Parlanpiano, George Tuckerbass, Stanley Turrentinetenor sax, Tommy Turrentinetrumpet. Дополнительные материалы: Blue Note Classic Vinyl Reissue Series, 180g Vinyl LP, All-Analog Pressing, Mastered by Kevin Gray from Original Master Tapes, Manufactured at Optimal in Germany.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Horace Parlan - Speakin' My Piece (0602448595508) виниловая пластинка – стоимость товара 4390 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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