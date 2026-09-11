Точка доступа Ubiquiti UniFi Dream Machine (UDM)
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Характеристики
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2033 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 599564
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Характеристики
Бренд
Цвет
белый
Комплектация
Маршрутизатор, инструкция, кабель питания
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2033 Мбит/с
Режим работы
маршрутизатор, точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
4
Размещение
внутри помещения
Установка
настольная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х5
Вес, кг.
1.8
Описание товара Точка доступа Ubiquiti UniFi Dream Machine (UDM)
Ubiquiti UniFi Dream Machine представляет собой универсальное устройство, сочетающее в себе маршрутизатор, точку доступа, и имеет возможности фирменного контроллера UniFi. Сетевой интерфейс устройства включает в себя 5 гигабитных портов (один WAN и 4 LAN). Данная модель поддерживает технологию MU-MIMO, что позволяет максимально эффективно использовать возможности точки доступа. Пропускная способность на частоте 5 ГГц может составлять до 1733 Мбит/с, а на 2.4 ГГц до 300 Мбит/с.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Цвет
белый
Комплектация
Маршрутизатор, инструкция, кабель питания
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2033 Мбит/с
Режим работы
маршрутизатор, точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
4
Развернуть
Размещение
внутри помещения
Установка
настольная
Страна производитель
Китай
Ubiquiti UniFi Dream Machine представляет собой универсальное устройство, сочетающее в себе маршрутизатор, точку доступа, и имеет возможности фирменного контроллера UniFi. Сетевой интерфейс устройства включает в себя 5 гигабитных портов (один WAN и 4 LAN). Данная модель поддерживает технологию MU-MIMO, что позволяет максимально эффективно использовать возможности точки доступа. Пропускная способность на частоте 5 ГГц может составлять до 1733 Мбит/с, а на 2.4 ГГц до 300 Мбит/с.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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