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Комплет фиксированных направляющих Synology Rail Kit RKM114 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплет фиксированных направляющих Synology Rail Kit RKM114

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Комплет фиксированных направляющих Synology Rail Kit RKM114 - фото 1
Комплет фиксированных направляющих Synology Rail Kit RKM114 - фото 2
Комплет фиксированных направляющих Synology Rail Kit RKM114 - фото 3
Комплет фиксированных направляющих Synology Rail Kit RKM114 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компоненты для серверов
  • Комплет фиксированных направляющих Synology Rail Kit RKM114 - фото 1
  • Комплет фиксированных направляющих Synology Rail Kit RKM114 - фото 2
  • Комплет фиксированных направляющих Synology Rail Kit RKM114 - фото 3
  • Комплет фиксированных направляющих Synology Rail Kit RKM114 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
5 160 руб.  7 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 599547
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Характеристики

Бренд
Synology
Тип товара
Компоненты для серверов
Размеры в упаковке, см
20х20х20
Вес, кг.
1.76

Описание товара Комплет фиксированных направляющих Synology Rail Kit RKM114

Комплект фиксированных направляющих Synology Rail Kit RKM114 позволяет легко и просто установить сервер и может использоваться с большинством моделей Synology 1U RackStation. На RKM114 распространяется 1-летняя ограниченная гарантия.

Отзывы о товаре Комплет фиксированных направляющих Synology Rail Kit RKM114




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Характеристики
Бренд
Synology
Тип товара
Компоненты для серверов
Описание
Комплект фиксированных направляющих Synology Rail Kit RKM114 позволяет легко и просто установить сервер и может использоваться с большинством моделей Synology 1U RackStation. На RKM114 распространяется 1-летняя ограниченная гарантия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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