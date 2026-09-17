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Кабель Supermicro CBL-SAST-0531 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Supermicro CBL-SAST-0531

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Кабель Supermicro CBL-SAST-0531 - фото 1
Кабель Supermicro CBL-SAST-0531 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Кабель Supermicro CBL-SAST-0531 - фото 1
  • Кабель Supermicro CBL-SAST-0531 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 030 руб. 
Начислим 49 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743074
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кабель Supermicro CBL-SAST-0531
3 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Supermicro
Разъемы
mini SAS (SFF-8088) - mini SAS (SFF-8088)
Вид оборудования
интерфейсный кабель
Совместимость
сервер, устройства хранения данных
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х1х1
Вес, г.
50

Описание товара Кабель Supermicro CBL-SAST-0531

Кабель Supermicro CBL-SAST-0531; Тип: кабель; Длина кабеля: 0.8 м; Вилка: Mini-SAS HD; Формат: вилка-вилка; Назначение: для соединения компонентов ПК

Отзывы о товаре Кабель Supermicro CBL-SAST-0531




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Характеристики
Бренд
Supermicro
Разъемы
mini SAS (SFF-8088) - mini SAS (SFF-8088)
Вид оборудования
интерфейсный кабель
Совместимость
сервер, устройства хранения данных
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель Supermicro CBL-SAST-0531; Тип: кабель; Длина кабеля: 0.8 м; Вилка: Mini-SAS HD; Формат: вилка-вилка; Назначение: для соединения компонентов ПК
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кабель Supermicro CBL-SAST-0531 - по цене 3030 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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