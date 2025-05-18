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Muse - Will Of The People (0190296383861) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Muse - Will Of The People (0190296383861) виниловая пластинка

4 Отзывы
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Muse - Will Of The People (0190296383861) виниловая пластинка - фото 1
Muse - Will Of The People (0190296383861) виниловая пластинка - фото 2
Muse - Will Of The People (0190296383861) виниловая пластинка - фото 3
Muse - Will Of The People (0190296383861) виниловая пластинка - фото 4
Muse - Will Of The People (0190296383861) виниловая пластинка - фото 5
Muse - Will Of The People (0190296383861) виниловая пластинка - фото 6
Muse - Will Of The People (0190296383861) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Muse
Альбом (сингл)
WILL OF THE PEOPLE
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Muse - Will Of The People (0190296383861) виниловая пластинка - фото 1
  • Muse - Will Of The People (0190296383861) виниловая пластинка - фото 2
  • Muse - Will Of The People (0190296383861) виниловая пластинка - фото 3
  • Muse - Will Of The People (0190296383861) виниловая пластинка - фото 4
  • Muse - Will Of The People (0190296383861) виниловая пластинка - фото 5
  • Muse - Will Of The People (0190296383861) виниловая пластинка - фото 6
  • Muse - Will Of The People (0190296383861) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 599057
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Muse - Will Of The People (0190296383861) виниловая пластинка
2 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296383861]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Muse
Альбом (сингл)
WILL OF THE PEOPLE
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Muse - Will Of The People (0190296383861) виниловая пластинка

1. Will Of The People 2. Compliance 3. Liberation 4. Won’t Stand Down 5. Ghosts (How Can I Move On) 6. You Make Me Feel Like It’s Halloween 7. Kill Or Be Killed8. Verona 9. Euphoria 10. We Are F***g F***d.



Теги товара: Поп-музыка, Indie

Отзывы о товаре Muse - Will Of The People (0190296383861) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
василий в.

Достоинства:


Комментарий:
Все круто! Звук отличный. Конверт идеальный.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Глеб К.

Достоинства:


Комментарий:
Понравился альбом по материалу, считаю что у Muse он сильно недооценён. Насчёт самой пластинки всё хорошо. Пришла быстро, хорошо упакованной, издание также добротное, пластинка с хорошим звуком, а также вкладыш с нормальной полиграфией. Единственное что странно, у меня есть какая-то небольшая царапина на пластинке, хотя всё остальное в идеальном состоянии, звезду не снимаю, потому что это косяк не продавца, да и на звук она не влияет. Брал за 2600 с чем-то, так что грех вообще на что-то жаловаться. Я всем доволен, продавца и саму пластинку советую.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Константинов Александр

Достоинства:


Комментарий:
Пластинка доставлена в срок. Все супер. Огромное спасибо. (^_^)
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Василий К.

Достоинства:


Комментарий:
Общее впечатление отличное !!!!!!



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296383861]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Muse
Альбом (сингл)
WILL OF THE PEOPLE
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
1. Will Of The People 2. Compliance 3. Liberation 4. Won’t Stand Down 5. Ghosts (How Can I Move On) 6. You Make Me Feel Like It’s Halloween 7. Kill Or Be Killed8. Verona 9. Euphoria 10. We Are F***g F***d.


Теги товара: Поп-музыка, Indie
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
василий в.

Достоинства:


Комментарий:
Все круто! Звук отличный. Конверт идеальный.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Глеб К.

Достоинства:


Комментарий:
Понравился альбом по материалу, считаю что у Muse он сильно недооценён. Насчёт самой пластинки всё хорошо. Пришла быстро, хорошо упакованной, издание также добротное, пластинка с хорошим звуком, а также вкладыш с нормальной полиграфией. Единственное что странно, у меня есть какая-то небольшая царапина на пластинке, хотя всё остальное в идеальном состоянии, звезду не снимаю, потому что это косяк не продавца, да и на звук она не влияет. Брал за 2600 с чем-то, так что грех вообще на что-то жаловаться. Я всем доволен, продавца и саму пластинку советую.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Константинов Александр

Достоинства:


Комментарий:
Пластинка доставлена в срок. Все супер. Огромное спасибо. (^_^)
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Василий К.

Достоинства:


Комментарий:
Общее впечатление отличное !!!!!!


Muse - Will Of The People (0190296383861) виниловая пластинка - купить по цене 2850 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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