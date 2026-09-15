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Liam Gallagher - C’mon You Know (coloured) (0190296396878) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Liam Gallagher - C’mon You Know (coloured) (0190296396878) виниловая пластинка

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Liam Gallagher - C’mon You Know (coloured) (0190296396878) виниловая пластинка - фото 1
Liam Gallagher - C’mon You Know (coloured) (0190296396878) виниловая пластинка - фото 2
Liam Gallagher - C’mon You Know (coloured) (0190296396878) виниловая пластинка - фото 3
Liam Gallagher - C’mon You Know (coloured) (0190296396878) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Liam Gallagher
Альбом (сингл)
Liam CMon You Know
Жанр
Зарубежный поп-рок
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Liam Gallagher - C’mon You Know (coloured) (0190296396878) виниловая пластинка - фото 1
  • Liam Gallagher - C’mon You Know (coloured) (0190296396878) виниловая пластинка - фото 2
  • Liam Gallagher - C’mon You Know (coloured) (0190296396878) виниловая пластинка - фото 3
  • Liam Gallagher - C’mon You Know (coloured) (0190296396878) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 599026
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Liam Gallagher - C’mon You Know (coloured) (0190296396878) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296396878]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Liam Gallagher
Альбом (сингл)
Liam CMon You Know
Жанр
Зарубежный поп-рок
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Liam Gallagher - C’mon You Know (coloured) (0190296396878) виниловая пластинка

Ограниченное издание. Цветной винил (прозрачный). Треклист: A1. More Power. A2. Diamond In The Dark. A3. Dont Go Halfway. A4. Cmon You Know. A5. Too Good For Giving Up. A6. It Was Not Meant To Be. B1. Everythings Electric. B2. Worlds In Need. B3. Moscow Rules. B4. Im Free. B5. Better Days. B6. Oh Sweet Children.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Liam Gallagher - C’mon You Know (coloured) (0190296396878) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296396878]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Liam Gallagher
Альбом (сингл)
Liam CMon You Know
Жанр
Зарубежный поп-рок
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Ограниченное издание. Цветной винил (прозрачный). Треклист: A1. More Power. A2. Diamond In The Dark. A3. Dont Go Halfway. A4. Cmon You Know. A5. Too Good For Giving Up. A6. It Was Not Meant To Be. B1. Everythings Electric. B2. Worlds In Need. B3. Moscow Rules. B4. Im Free. B5. Better Days. B6. Oh Sweet Children.


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Liam Gallagher - C’mon You Know (coloured) (0190296396878) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2970 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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