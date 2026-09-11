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Фен Philips BHD350/10 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фен Philips BHD350/10

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Фен Philips BHD350/10 - фото 1
Фен Philips BHD350/10 - фото 2
Фен Philips BHD350/10 - фото 3
Фен Philips BHD350/10 - фото 4
Фен Philips BHD350/10 - фото 5
Фен Philips BHD350/10 - фото 6
Фен Philips BHD350/10 - фото 7
Фен Philips BHD350/10 - фото 8
Фен Philips BHD350/10 - фото 9
Фен Philips BHD350/10 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность
2100 Вт
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
  • Фен Philips BHD350/10 - фото 1
  • Фен Philips BHD350/10 - фото 2
  • Фен Philips BHD350/10 - фото 3
  • Фен Philips BHD350/10 - фото 4
  • Фен Philips BHD350/10 - фото 5
  • Фен Philips BHD350/10 - фото 6
  • Фен Philips BHD350/10 - фото 7
  • Фен Philips BHD350/10 - фото 8
  • Фен Philips BHD350/10 - фото 9
  • Фен Philips BHD350/10 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 596875
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Фены
Мощность
2100 Вт
Длина сетевого шнура
1.8
В комплекте
фен, насадки, инструкция, упаковка
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Функции
ионизация
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х21х10
Вес, кг.
1.1

Описание товара Фен Philips BHD350/10

Фен Philips 3000 Series BHD350 мощностью 2100 Вт создает мощный воздушный поток для достижения великолепных результатов день за днем. Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос. Сушите волосы быстро даже при температуре на 15°C ниже. Легко подберите сочетание температуры и скорости в соответствии со своей прической и типом волос. Шесть доступных режимов помогут точно управлять параметрами фена для идеальной укладки.

Отзывы о товаре Фен Philips BHD350/10




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Фены
Мощность
2100 Вт
Длина сетевого шнура
1.8
В комплекте
фен, насадки, инструкция, упаковка
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Функции
ионизация
Страна производитель
Китай
Описание
Фен Philips 3000 Series BHD350 мощностью 2100 Вт создает мощный воздушный поток для достижения великолепных результатов день за днем. Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос. Сушите волосы быстро даже при температуре на 15°C ниже. Легко подберите сочетание температуры и скорости в соответствии со своей прической и типом волос. Шесть доступных режимов помогут точно управлять параметрами фена для идеальной укладки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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