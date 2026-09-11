Top.Mail.Ru
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая - фото 1
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая - фото 2
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая - фото 3
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая - фото 4
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая - фото 5
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая - фото 6
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая - фото 7
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая - фото 8
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая - фото 9
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая - фото 10
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая - фото 11
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая - фото 12
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая - фото 13
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая - фото 14
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая - фото 15
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая - фото 16
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая - фото 17
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая - фото 18
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая - фото 19
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая - фото 20
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая - фото 21
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая - фото 22
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая - фото 23
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая - фото 24
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая - фото 25
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая - фото 26
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая - фото 27
Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
3
Цвет
белый
Мощность
6400
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая - фото 1
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая - фото 2
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая - фото 3
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая - фото 4
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая - фото 5
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая - фото 6
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая - фото 7
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая - фото 8
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая - фото 9
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая - фото 10
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая - фото 11
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая - фото 12
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая - фото 13
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая - фото 14
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая - фото 15
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая - фото 16
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая - фото 17
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая - фото 18
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая - фото 19
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая - фото 20
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая - фото 21
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая - фото 22
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая - фото 23
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая - фото 24
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая - фото 25
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая - фото 26
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая - фото 27
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595834
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Maunfeld
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
3
Цвет
белый
Мощность
6400
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
41x48 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
3x41x51 см
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
60х40х15
Вес, кг.
8.8

Описание товара Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая

Современная серия варочных панелей "Модерн" - это сочетание эксклюзивного дизайна с итальянскими горелками и дорогостоящей фурнитуры из высококлассной стали. Высокие стандарты качества позволяют добиться долголетней, безотказной работы продукции MAUNFELD, а также качественного и безопасного приготовления пищи на наших варочных поверхностях. Варочная панель MAUNFELD EGHE.43.33CW/G имеет 3 конфорки мощностью: 3000, 1700, 1000 Вт.



Теги товара: белые

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Maunfeld
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
3
Цвет
белый
Мощность
6400
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Развернуть
Размер ниши для встраивания
41x48 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
3x41x51 см
Страна производитель
Турция
Описание
Современная серия варочных панелей "Модерн" - это сочетание эксклюзивного дизайна с итальянскими горелками и дорогостоящей фурнитуры из высококлассной стали. Высокие стандарты качества позволяют добиться долголетней, безотказной работы продукции MAUNFELD, а также качественного и безопасного приготовления пищи на наших варочных поверхностях. Варочная панель MAUNFELD EGHE.43.33CW/G имеет 3 конфорки мощностью: 3000, 1700, 1000 Вт.


Теги товара: белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газовая варочная панель Maunfeld EGHE.43.33CW/G белая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...