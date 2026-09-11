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Наушники Accutone UM220 USB (ZE-UM220-RU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Accutone UM220 USB (ZE-UM220-RU)

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Наушники Accutone UM220 USB (ZE-UM220-RU) - фото 1
Наушники Accutone UM220 USB (ZE-UM220-RU) - фото 2
Наушники Accutone UM220 USB (ZE-UM220-RU) - фото 3
Наушники Accutone UM220 USB (ZE-UM220-RU) - фото 4
Наушники Accutone UM220 USB (ZE-UM220-RU) - фото 5
Наушники Accutone UM220 USB (ZE-UM220-RU) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
  • Наушники Accutone UM220 USB (ZE-UM220-RU) - фото 1
  • Наушники Accutone UM220 USB (ZE-UM220-RU) - фото 2
  • Наушники Accutone UM220 USB (ZE-UM220-RU) - фото 3
  • Наушники Accutone UM220 USB (ZE-UM220-RU) - фото 4
  • Наушники Accutone UM220 USB (ZE-UM220-RU) - фото 5
  • Наушники Accutone UM220 USB (ZE-UM220-RU) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
2 070 руб.  2 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595305
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Характеристики

Бренд
Accutone
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Цвет
черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х3
Вес, г.
300

Описание товара Наушники Accutone UM220 USB (ZE-UM220-RU)

Accutone UM220 USB оснащена технологией ASB (защита от акустического удара). Кроме того, гарнитура выполнена из легких и прочных материалов (ABS-пластик и алюминий), поэтому даже после целого дня использования не будет чувства дискомфорта. Возможно изменять положение штанги микрофона, что позволит подстроить гарнитуру под любого пользователя. Accutone UM220 USB оборудована кабелем длиной 2.4 м с разъемом USB. На кабеле имеется регулятор громкости и кнопка отключения микрофона. Гарнитура Accutone UM220 USB совместима с приложениями Skype, программным обеспечением Microsoft Lync Server, UC для Avaya , Cisco и IBM и другим стандартным обеспечением Unified Communications. Особенности гарнитуры Accutone UM220 USB Регулируемое оголовье с мягкой подушкой Качественное воспроизведение музыки Микрофон с шумоподавлением на гибком держателе Амбушюра из мягкой экокожи Пульт с регулятором громкости и кнопкой отключения микрофона Разъем USB Основные особенности серии 220 Большие мультимедийные динамики для прослушивания музыки в хорошем качестве Мягкие амбушюры из экокожи Мягкое оголовье для удобства оператора, его можно регулировать по длине и подогнуть в небольших пределах по форме головы Микрофон на гибком держателе, держатель вращается по вертикали на 300 градусов. Микрофон необходимо расположить не далее 2-3 см ото рта Микрофон имеет опцию шумоподавления очень неплохого уровня Длина шнура примерно 2,4 метра Кабель расположен с одной стороны, что несомненно удобней двухстороннего подключения Модель UM220 Разъем USB, не требует драйверов, подключается в режиме Plug and Play. В шнур встроен цифровой регулятор громкости и кнопка отключения микрофона Вес наушников достаточно небольшой - 78 грам. Меньше весят только профессиональные операторские решения. В серии 220 производителю удалось добиться очень высокого соотношения цены и качества, создав надежную гарнитуру, пригодную и для домашнего использования и для профессиональных целей. Акустические параметры, хорошее шумоподавление микрофона, качественный звук, удобство и привлекательный дизайн делают 220 серию, наверное, лучшим выбором в данной ценовой категории.

Отзывы о товаре Наушники Accutone UM220 USB (ZE-UM220-RU)




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Характеристики
Бренд
Accutone
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Цвет
черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2.4
Страна производитель
Китай
Описание
Accutone UM220 USB оснащена технологией ASB (защита от акустического удара). Кроме того, гарнитура выполнена из легких и прочных материалов (ABS-пластик и алюминий), поэтому даже после целого дня использования не будет чувства дискомфорта. Возможно изменять положение штанги микрофона, что позволит подстроить гарнитуру под любого пользователя. Accutone UM220 USB оборудована кабелем длиной 2.4 м с разъемом USB. На кабеле имеется регулятор громкости и кнопка отключения микрофона. Гарнитура Accutone UM220 USB совместима с приложениями Skype, программным обеспечением Microsoft Lync Server, UC для Avaya , Cisco и IBM и другим стандартным обеспечением Unified Communications. Особенности гарнитуры Accutone UM220 USB Регулируемое оголовье с мягкой подушкой Качественное воспроизведение музыки Микрофон с шумоподавлением на гибком держателе Амбушюра из мягкой экокожи Пульт с регулятором громкости и кнопкой отключения микрофона Разъем USB Основные особенности серии 220 Большие мультимедийные динамики для прослушивания музыки в хорошем качестве Мягкие амбушюры из экокожи Мягкое оголовье для удобства оператора, его можно регулировать по длине и подогнуть в небольших пределах по форме головы Микрофон на гибком держателе, держатель вращается по вертикали на 300 градусов. Микрофон необходимо расположить не далее 2-3 см ото рта Микрофон имеет опцию шумоподавления очень неплохого уровня Длина шнура примерно 2,4 метра Кабель расположен с одной стороны, что несомненно удобней двухстороннего подключения Модель UM220 Разъем USB, не требует драйверов, подключается в режиме Plug and Play. В шнур встроен цифровой регулятор громкости и кнопка отключения микрофона Вес наушников достаточно небольшой - 78 грам. Меньше весят только профессиональные операторские решения. В серии 220 производителю удалось добиться очень высокого соотношения цены и качества, создав надежную гарнитуру, пригодную и для домашнего использования и для профессиональных целей. Акустические параметры, хорошее шумоподавление микрофона, качественный звук, удобство и привлекательный дизайн делают 220 серию, наверное, лучшим выбором в данной ценовой категории.
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Отзывы


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