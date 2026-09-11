Наушники Accutone UM220 USB (ZE-UM220-RU)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники Accutone UM220 USB (ZE-UM220-RU)
Accutone UM220 USB оснащена технологией ASB (защита от акустического удара). Кроме того, гарнитура выполнена из легких и прочных материалов (ABS-пластик и алюминий), поэтому даже после целого дня использования не будет чувства дискомфорта. Возможно изменять положение штанги микрофона, что позволит подстроить гарнитуру под любого пользователя. Accutone UM220 USB оборудована кабелем длиной 2.4 м с разъемом USB. На кабеле имеется регулятор громкости и кнопка отключения микрофона. Гарнитура Accutone UM220 USB совместима с приложениями Skype, программным обеспечением Microsoft Lync Server, UC для Avaya , Cisco и IBM и другим стандартным обеспечением Unified Communications. Особенности гарнитуры Accutone UM220 USB Регулируемое оголовье с мягкой подушкой Качественное воспроизведение музыки Микрофон с шумоподавлением на гибком держателе Амбушюра из мягкой экокожи Пульт с регулятором громкости и кнопкой отключения микрофона Разъем USB Основные особенности серии 220 Большие мультимедийные динамики для прослушивания музыки в хорошем качестве Мягкие амбушюры из экокожи Мягкое оголовье для удобства оператора, его можно регулировать по длине и подогнуть в небольших пределах по форме головы Микрофон на гибком держателе, держатель вращается по вертикали на 300 градусов. Микрофон необходимо расположить не далее 2-3 см ото рта Микрофон имеет опцию шумоподавления очень неплохого уровня Длина шнура примерно 2,4 метра Кабель расположен с одной стороны, что несомненно удобней двухстороннего подключения Модель UM220 Разъем USB, не требует драйверов, подключается в режиме Plug and Play. В шнур встроен цифровой регулятор громкости и кнопка отключения микрофона Вес наушников достаточно небольшой - 78 грам. Меньше весят только профессиональные операторские решения. В серии 220 производителю удалось добиться очень высокого соотношения цены и качества, создав надежную гарнитуру, пригодную и для домашнего использования и для профессиональных целей. Акустические параметры, хорошее шумоподавление микрофона, качественный звук, удобство и привлекательный дизайн делают 220 серию, наверное, лучшим выбором в данной ценовой категории.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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