Top.Mail.Ru
Нож-брелок Nextool Knight EDC, синий (NE20099) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Нож-брелок Nextool Knight EDC, синий (NE20099)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Нож-брелок Nextool Knight EDC, синий (NE20099) - фото 1
Нож-брелок Nextool Knight EDC, синий (NE20099) - фото 2
Нож-брелок Nextool Knight EDC, синий (NE20099) - фото 3
Нож-брелок Nextool Knight EDC, синий (NE20099) - фото 4
Нож-брелок Nextool Knight EDC, синий (NE20099) - фото 5
Нож-брелок Nextool Knight EDC, синий (NE20099) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Брелок
Количество функций
10
Функции
открывалка для бутылок, нож, напильник, ножницы, отвертка
  • Нож-брелок Nextool Knight EDC, синий (NE20099) - фото 1
  • Нож-брелок Nextool Knight EDC, синий (NE20099) - фото 2
  • Нож-брелок Nextool Knight EDC, синий (NE20099) - фото 3
  • Нож-брелок Nextool Knight EDC, синий (NE20099) - фото 4
  • Нож-брелок Nextool Knight EDC, синий (NE20099) - фото 5
  • Нож-брелок Nextool Knight EDC, синий (NE20099) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 587025
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NexTool
Тип товара
Брелок
Материал
сталь
Количество функций
10
Функции
открывалка для бутылок, нож, напильник, ножницы, отвертка
Комплектация
инструмент, документация, упаковка
Ширина, см
2
Высота, см
1.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х3х2
Вес, г.
150

Описание товара Нож-брелок Nextool Knight EDC, синий (NE20099)

NexTool Multifunction Knife – складной многофункциональный нож 10 в 1. Вес составляет всего 88 грамм, а размеры настолько малы, что его можно использовать как брелок для ключей, а так же этот мультитул незаменимая вещь в повседневной жизни, в походе, на охоте или рыбалке. Корпус состоит из прочного, матового ABS пластика, который обволакивает высокопрочную сталь марки 20Cr13 (корпус) и 30Cr13 (нож). Марка стали 30Cr13 (производство Германия) нержавеющая (коррозионно-стойкая). Ножи этой марки стали износостойки, легко переносят удары и не будут раскалываться при пользовании. Перечень функционала: нож (длина лезвия 5 см), аварийный молоток для разбивания стекла, открывалка консервных банок, стропорез (разрежет ремень, веревку, шнурки), ножницы, держатель для телефона (вертикальный и горизонтальный), ключ для извлечения сим-карты, напильник, открывалка для бутылок, отвертка.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские

Отзывы о товаре Нож-брелок Nextool Knight EDC, синий (NE20099)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
NexTool
Тип товара
Брелок
Материал
сталь
Количество функций
10
Функции
открывалка для бутылок, нож, напильник, ножницы, отвертка
Комплектация
инструмент, документация, упаковка
Ширина, см
2
Высота, см
1.9
Страна производитель
Китай
Описание
NexTool Multifunction Knife – складной многофункциональный нож 10 в 1. Вес составляет всего 88 грамм, а размеры настолько малы, что его можно использовать как брелок для ключей, а так же этот мультитул незаменимая вещь в повседневной жизни, в походе, на охоте или рыбалке. Корпус состоит из прочного, матового ABS пластика, который обволакивает высокопрочную сталь марки 20Cr13 (корпус) и 30Cr13 (нож). Марка стали 30Cr13 (производство Германия) нержавеющая (коррозионно-стойкая). Ножи этой марки стали износостойки, легко переносят удары и не будут раскалываться при пользовании. Перечень функционала: нож (длина лезвия 5 см), аварийный молоток для разбивания стекла, открывалка консервных банок, стропорез (разрежет ремень, веревку, шнурки), ножницы, держатель для телефона (вертикальный и горизонтальный), ключ для извлечения сим-карты, напильник, открывалка для бутылок, отвертка.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож-брелок Nextool Knight EDC, синий (NE20099) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...