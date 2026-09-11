Индукционная варочная панель Krona Vento 30 черная
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Индукционная варочная панель Krona Vento 30 черная
Индукционная варочная поверхность KRONA VENTO 30 BL может похвастаться наличием функции паузы, которая придется как нельзя кстати, если возникла необходимость приостановить ход кулинарного процесса. Спустя время хозяйки смогут возобновить его, сохранив прежние параметры. При внезапном проливании жидкости на поверхность прибора сработает функция автоматического выключения. Комплект дополнен специальным скребком, посредством которого осуществляется тщательное и бережное удаление загрязнений. Довести до готовности или разогреть блюда вы сможете теперь даже при выключенном устройстве. Так, достаточно посмотреть на индикаторы остаточного тепла, которые подскажут, какая из конфорок осталась горячей после выключения KRONA VENTO 30 BL. С кнопкой блокировки вам не составит труда ограничить доступ к функционалу. А встроенный таймер остановит нагрев варочной поверхности по истечении указанного пользователем времени.
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Теги товара: сенсорные
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Теги товара: сенсорные
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