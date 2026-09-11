Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
черный
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.44
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
400
Мощность всасывания
160 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
50
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
18 020 руб.
31 490
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 583635
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щелевая насадка, турбощетка, насадка 2 в 1, зарядное устройство
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.44
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
настенное крепление, 3 режима работы, 5 ступеней фильтрации, инверторный мотор, турборежим, вакуумная технология
Уровень шума
79
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
400
Мощность всасывания
160 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Время работы от аккумулятора, мин
50
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х29х22
Вес, кг.
3.6
Описание товара Пылесос ручной LG A9N-PRIME белый/черный
Вертикальные пылесосы LG – это сочетание стиля и функциональности для современной уборки. Оснащенные телескопической трубой всасывания, они обеспечивают комфортное использование и доступ к труднодоступным местам. Предназначенные для сухой уборки, они потребляют всего 400 Вт, что делает их энергоэффективными.
Пылесборником служит удобный контейнер с емкостью 0,44 л, что позволяет легко очищать его от пыли и мусора. Пылесосы имеют низкий уровень шума – всего 79 дБ, что обеспечивает спокойную уборку в любое время дня. Стильный черный цвет корпуса добавляет элегантности вашему интерьеру.
С аккумуляторным питанием и легким весом в 2,7 кг, эти пылесосы легко перемещаются по дому и обеспечивают до 50 минут непрерывной работы после полного заряда, который занимает около 4 часов. Регулятор мощности, удобно расположенный на ручке, позволяет точно контролировать процесс уборки. В комплекте идет надежный Li-Ion аккумулятор, гарантирующий длительное время службы устройства.
Выбирая вертикальный пылесос LG, вы получаете надежное и стильное решение для поддержания чистоты в вашем доме.
щелевая насадка, турбощетка, насадка 2 в 1, зарядное устройство
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.44
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
настенное крепление, 3 режима работы, 5 ступеней фильтрации, инверторный мотор, турборежим, вакуумная технология
Уровень шума
79
Питание
от аккумулятора
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
400
Мощность всасывания
160 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Время работы от аккумулятора, мин
50
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальные пылесосы LG – это сочетание стиля и функциональности для современной уборки. Оснащенные телескопической трубой всасывания, они обеспечивают комфортное использование и доступ к труднодоступным местам. Предназначенные для сухой уборки, они потребляют всего 400 Вт, что делает их энергоэффективными.
Пылесборником служит удобный контейнер с емкостью 0,44 л, что позволяет легко очищать его от пыли и мусора. Пылесосы имеют низкий уровень шума – всего 79 дБ, что обеспечивает спокойную уборку в любое время дня. Стильный черный цвет корпуса добавляет элегантности вашему интерьеру.
С аккумуляторным питанием и легким весом в 2,7 кг, эти пылесосы легко перемещаются по дому и обеспечивают до 50 минут непрерывной работы после полного заряда, который занимает около 4 часов. Регулятор мощности, удобно расположенный на ручке, позволяет точно контролировать процесс уборки. В комплекте идет надежный Li-Ion аккумулятор, гарантирующий длительное время службы устройства.
Выбирая вертикальный пылесос LG, вы получаете надежное и стильное решение для поддержания чистоты в вашем доме.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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