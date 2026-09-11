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Пылесос ручной LG A9N-PRIME белый/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос ручной LG A9N-PRIME белый/черный

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Пылесос ручной LG A9N-PRIME белый/черный - фото 1
Пылесос ручной LG A9N-PRIME белый/черный - фото 2
Пылесос ручной LG A9N-PRIME белый/черный - фото 3
Пылесос ручной LG A9N-PRIME белый/черный - фото 4
Пылесос ручной LG A9N-PRIME белый/черный - фото 5
Пылесос ручной LG A9N-PRIME белый/черный - фото 6
Пылесос ручной LG A9N-PRIME белый/черный - фото 7
Пылесос ручной LG A9N-PRIME белый/черный - фото 8
Пылесос ручной LG A9N-PRIME белый/черный - фото 9
Пылесос ручной LG A9N-PRIME белый/черный - фото 10
Пылесос ручной LG A9N-PRIME белый/черный - фото 11
Пылесос ручной LG A9N-PRIME белый/черный - фото 12
Пылесос ручной LG A9N-PRIME белый/черный - фото 13
Пылесос ручной LG A9N-PRIME белый/черный - фото 14
Пылесос ручной LG A9N-PRIME белый/черный - фото 15
Пылесос ручной LG A9N-PRIME белый/черный - фото 16
Пылесос ручной LG A9N-PRIME белый/черный - фото 17
Пылесос ручной LG A9N-PRIME белый/черный - фото 18
Пылесос ручной LG A9N-PRIME белый/черный - фото 19
Пылесос ручной LG A9N-PRIME белый/черный - фото 20
Пылесос ручной LG A9N-PRIME белый/черный - фото 21
Пылесос ручной LG A9N-PRIME белый/черный - фото 22
Пылесос ручной LG A9N-PRIME белый/черный - фото 23
Пылесос ручной LG A9N-PRIME белый/черный - фото 24
Пылесос ручной LG A9N-PRIME белый/черный - фото 25
Пылесос ручной LG A9N-PRIME белый/черный - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
черный
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.44
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
400
Мощность всасывания
160 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
50
  • Пылесос ручной LG A9N-PRIME белый/черный - фото 1
  • Пылесос ручной LG A9N-PRIME белый/черный - фото 2
  • Пылесос ручной LG A9N-PRIME белый/черный - фото 3
  • Пылесос ручной LG A9N-PRIME белый/черный - фото 4
  • Пылесос ручной LG A9N-PRIME белый/черный - фото 5
  • Пылесос ручной LG A9N-PRIME белый/черный - фото 6
  • Пылесос ручной LG A9N-PRIME белый/черный - фото 7
  • Пылесос ручной LG A9N-PRIME белый/черный - фото 8
  • Пылесос ручной LG A9N-PRIME белый/черный - фото 9
  • Пылесос ручной LG A9N-PRIME белый/черный - фото 10
  • Пылесос ручной LG A9N-PRIME белый/черный - фото 11
  • Пылесос ручной LG A9N-PRIME белый/черный - фото 12
  • Пылесос ручной LG A9N-PRIME белый/черный - фото 13
  • Пылесос ручной LG A9N-PRIME белый/черный - фото 14
  • Пылесос ручной LG A9N-PRIME белый/черный - фото 15
  • Пылесос ручной LG A9N-PRIME белый/черный - фото 16
  • Пылесос ручной LG A9N-PRIME белый/черный - фото 17
  • Пылесос ручной LG A9N-PRIME белый/черный - фото 18
  • Пылесос ручной LG A9N-PRIME белый/черный - фото 19
  • Пылесос ручной LG A9N-PRIME белый/черный - фото 20
  • Пылесос ручной LG A9N-PRIME белый/черный - фото 21
  • Пылесос ручной LG A9N-PRIME белый/черный - фото 22
  • Пылесос ручной LG A9N-PRIME белый/черный - фото 23
  • Пылесос ручной LG A9N-PRIME белый/черный - фото 24
  • Пылесос ручной LG A9N-PRIME белый/черный - фото 25
  • Пылесос ручной LG A9N-PRIME белый/черный - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
18 020 руб.  31 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 583635
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Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
телескопическая
Цвет
черный
Комплектация
щелевая насадка, турбощетка, насадка 2 в 1, зарядное устройство
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.44
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
настенное крепление, 3 режима работы, 5 ступеней фильтрации, инверторный мотор, турборежим, вакуумная технология
Уровень шума
79
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
400
Мощность всасывания
160 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Время работы от аккумулятора, мин
50
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х29х22
Вес, кг.
3.6

Описание товара Пылесос ручной LG A9N-PRIME белый/черный

Вертикальные пылесосы LG – это сочетание стиля и функциональности для современной уборки. Оснащенные телескопической трубой всасывания, они обеспечивают комфортное использование и доступ к труднодоступным местам. Предназначенные для сухой уборки, они потребляют всего 400 Вт, что делает их энергоэффективными. Пылесборником служит удобный контейнер с емкостью 0,44 л, что позволяет легко очищать его от пыли и мусора. Пылесосы имеют низкий уровень шума – всего 79 дБ, что обеспечивает спокойную уборку в любое время дня. Стильный черный цвет корпуса добавляет элегантности вашему интерьеру. С аккумуляторным питанием и легким весом в 2,7 кг, эти пылесосы легко перемещаются по дому и обеспечивают до 50 минут непрерывной работы после полного заряда, который занимает около 4 часов. Регулятор мощности, удобно расположенный на ручке, позволяет точно контролировать процесс уборки. В комплекте идет надежный Li-Ion аккумулятор, гарантирующий длительное время службы устройства. Выбирая вертикальный пылесос LG, вы получаете надежное и стильное решение для поддержания чистоты в вашем доме.



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Пылесос ручной LG A9N-PRIME белый/черный




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
телескопическая
Цвет
черный
Комплектация
щелевая насадка, турбощетка, насадка 2 в 1, зарядное устройство
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.44
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
настенное крепление, 3 режима работы, 5 ступеней фильтрации, инверторный мотор, турборежим, вакуумная технология
Уровень шума
79
Питание
от аккумулятора
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
400
Мощность всасывания
160 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Время работы от аккумулятора, мин
50
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальные пылесосы LG – это сочетание стиля и функциональности для современной уборки. Оснащенные телескопической трубой всасывания, они обеспечивают комфортное использование и доступ к труднодоступным местам. Предназначенные для сухой уборки, они потребляют всего 400 Вт, что делает их энергоэффективными. Пылесборником служит удобный контейнер с емкостью 0,44 л, что позволяет легко очищать его от пыли и мусора. Пылесосы имеют низкий уровень шума – всего 79 дБ, что обеспечивает спокойную уборку в любое время дня. Стильный черный цвет корпуса добавляет элегантности вашему интерьеру. С аккумуляторным питанием и легким весом в 2,7 кг, эти пылесосы легко перемещаются по дому и обеспечивают до 50 минут непрерывной работы после полного заряда, который занимает около 4 часов. Регулятор мощности, удобно расположенный на ручке, позволяет точно контролировать процесс уборки. В комплекте идет надежный Li-Ion аккумулятор, гарантирующий длительное время службы устройства. Выбирая вертикальный пылесос LG, вы получаете надежное и стильное решение для поддержания чистоты в вашем доме.


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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