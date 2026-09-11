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Термопот Starwind STP5403 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термопот Starwind STP5403 черный

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Термопот Starwind STP5403 черный - фото 1
Термопот Starwind STP5403 черный - фото 2
Термопот Starwind STP5403 черный - фото 3
Термопот Starwind STP5403 черный - фото 4
Термопот Starwind STP5403 черный - фото 5
Термопот Starwind STP5403 черный - фото 6
Термопот Starwind STP5403 черный - фото 7
Термопот Starwind STP5403 черный - фото 8
Термопот Starwind STP5403 черный - фото 9
Термопот Starwind STP5403 черный - фото 10
Термопот Starwind STP5403 черный - фото 11
Термопот Starwind STP5403 черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик, металл
Материал колбы
нержавеющая сталь
Объем, л
6
Цвет
рисунок, черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Подача воды
ручной насос
Мощность, Вт
800
  • Термопот Starwind STP5403 черный - фото 1
  • Термопот Starwind STP5403 черный - фото 2
  • Термопот Starwind STP5403 черный - фото 3
  • Термопот Starwind STP5403 черный - фото 4
  • Термопот Starwind STP5403 черный - фото 5
  • Термопот Starwind STP5403 черный - фото 6
  • Термопот Starwind STP5403 черный - фото 7
  • Термопот Starwind STP5403 черный - фото 8
  • Термопот Starwind STP5403 черный - фото 9
  • Термопот Starwind STP5403 черный - фото 10
  • Термопот Starwind STP5403 черный - фото 11
  • Термопот Starwind STP5403 черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 583604
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Термопоты
Дополнительная информация
вращающийся корпус на 360 град.
Дополнительные функции
индикатор уровня воды
Защита
защита от перегрева
Основной цвет
черный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Рисунок на корпусе
да
Страна производства
Китай
Материал корпуса
пластик, металл
Материал колбы
нержавеющая сталь
Объем, л
6
Цвет
рисунок, черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Таймер
нет
Терморегулятор
да
Съемная крышка
да
Подача воды
ручной насос
Температурные режимы, °С
85, 95, 100
Управление со смартфона
Нет
Мощность, Вт
800
Длина сетевого шнура
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х27х22
Вес, кг.
2.92

Описание товара Термопот Starwind STP5403 черный

Термопот Starwind STP5403 появился на рынке бытовой техники сравнительно недавно, но быстро успел завоевать популярность среди потребителей. Такое функциональное оборудование выполнено в привлекательном дизайне, станет истинным украшением вашего кухонного пространства. Мощность современного термопота составляет порядка 800 Вт, а встроенный резервуар может вместить в себя до шести литров питьевой воды. Благодаря наличию двух режимов функционирования температура жидкости поддерживается в пределах 85-95 и 100 градусов Цельсия. В конструкции предусмотрены скрытый нагревательный элемент, комбинированный насос. На корпусе имеются индикация запуска и индикатор уровня присутствующей жидкости, а сам он может вращаться на 360 градусов.



Теги товара: металлические

Отзывы о товаре Термопот Starwind STP5403 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Термопоты
Дополнительная информация
вращающийся корпус на 360 град.
Дополнительные функции
индикатор уровня воды
Защита
защита от перегрева
Основной цвет
черный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Рисунок на корпусе
да
Страна производства
Китай
Материал корпуса
пластик, металл
Материал колбы
нержавеющая сталь
Объем, л
6
Развернуть
Цвет
рисунок, черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Таймер
нет
Терморегулятор
да
Съемная крышка
да
Подача воды
ручной насос
Температурные режимы, °С
85, 95, 100
Управление со смартфона
Нет
Мощность, Вт
800
Длина сетевого шнура
1.2
Страна производитель
Китай
Описание
Термопот Starwind STP5403 появился на рынке бытовой техники сравнительно недавно, но быстро успел завоевать популярность среди потребителей. Такое функциональное оборудование выполнено в привлекательном дизайне, станет истинным украшением вашего кухонного пространства. Мощность современного термопота составляет порядка 800 Вт, а встроенный резервуар может вместить в себя до шести литров питьевой воды. Благодаря наличию двух режимов функционирования температура жидкости поддерживается в пределах 85-95 и 100 градусов Цельсия. В конструкции предусмотрены скрытый нагревательный элемент, комбинированный насос. На корпусе имеются индикация запуска и индикатор уровня присутствующей жидкости, а сам он может вращаться на 360 градусов.


Теги товара: металлические
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Отзывы


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