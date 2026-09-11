Термопот Starwind STP5403 черный

Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик, металл
Материал колбы
нержавеющая сталь
Объем, л
6
Цвет
рисунок, черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Подача воды
ручной насос
Мощность, Вт
800
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 583604
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Термопот Starwind STP5403 появился на рынке бытовой техники сравнительно недавно, но быстро успел завоевать популярность среди потребителей. Такое функциональное оборудование выполнено в привлекательном дизайне, станет истинным украшением вашего кухонного пространства. Мощность современного термопота составляет порядка 800 Вт, а встроенный резервуар может вместить в себя до шести литров питьевой воды. Благодаря наличию двух режимов функционирования температура жидкости поддерживается в пределах 85-95 и 100 градусов Цельсия. В конструкции предусмотрены скрытый нагревательный элемент, комбинированный насос. На корпусе имеются индикация запуска и индикатор уровня присутствующей жидкости, а сам он может вращаться на 360 градусов.
Термопот Starwind STP5403 появился на рынке бытовой техники сравнительно недавно, но быстро успел завоевать популярность среди потребителей. Такое функциональное оборудование выполнено в привлекательном дизайне, станет истинным украшением вашего кухонного пространства. Мощность современного термопота составляет порядка 800 Вт, а встроенный резервуар может вместить в себя до шести литров питьевой воды. Благодаря наличию двух режимов функционирования температура жидкости поддерживается в пределах 85-95 и 100 градусов Цельсия. В конструкции предусмотрены скрытый нагревательный элемент, комбинированный насос. На корпусе имеются индикация запуска и индикатор уровня присутствующей жидкости, а сам он может вращаться на 360 градусов.
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