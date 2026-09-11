Фен Starwind SHD 7066 1600Вт черный/синий
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Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность
2200 Вт
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 582719
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фены
Мощность
2200 Вт
В комплекте
фен, концентратор, документация, упаковка
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Функции
подача холодного воздуха, независимая регулировка нагрева и воздушного потока
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х12х8
Вес, г.
530
Описание товара Фен Starwind SHD 7066 1600Вт черный/синий
Нагревательный элемент прибора имеет мощность 1600 Ватт, но прибор может работать с двумя разными скоростями и в двух различных скоростных режимах. Эта особенность позволяет тонко подстроить работу фена под конкретный типа волос. Некоторые более устойчивы к температуре, другие быстро высыхают и теряют свой здоровый вид, поэтому крайне важно создать для шевелюры идеальный и бережный уход. За переключение силы нагрева и скорости отвечает трёхпозиционный переключатель. Кнопка, расположенная выше, выключает нагревательный элемент, позволяя фену выпускать воздух комнатной температуры без дополнительного подогрева. В сочетании с имеющимся в комплекте концентратором данные особенности позволяют делать укладки феном Starwind SHD 7066 быстро и качественно.
Кроме того, модель оснащена встроенным ионизатором, который испускает поток отрицательно заряженных частиц во время работы устройства. Он нужен для улучшения состояния волос, правильного закрытия их кутикул и сохранения влаги.
Для удобства перевозки Starwind SHD 7066 имеет скромные габариты, небольшой вес, а также складывающуюся ручку. Поэтому в качестве дорожного фена он просто незаменим. Кроме того, на эргономичной рукоятке прибора расположена петелька для вертикального хранения. Например, на стене в ванной. Там же присутствует и механизм шарнирного крепления сетевого кабеля, чтобы повысить устойчивость провода к длительной эксплуатации и истиранию в месте сгиба.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с ионизацией, с холодным воздухом, которые не сушат волосы
Теги товара: с регулировкой температуры, с насадками для укладки волос
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Бренд
Тип товара
Фены
Мощность
2200 Вт
В комплекте
фен, концентратор, документация, упаковка
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Функции
подача холодного воздуха, независимая регулировка нагрева и воздушного потока
Страна производитель
Китай
Нагревательный элемент прибора имеет мощность 1600 Ватт, но прибор может работать с двумя разными скоростями и в двух различных скоростных режимах. Эта особенность позволяет тонко подстроить работу фена под конкретный типа волос. Некоторые более устойчивы к температуре, другие быстро высыхают и теряют свой здоровый вид, поэтому крайне важно создать для шевелюры идеальный и бережный уход. За переключение силы нагрева и скорости отвечает трёхпозиционный переключатель. Кнопка, расположенная выше, выключает нагревательный элемент, позволяя фену выпускать воздух комнатной температуры без дополнительного подогрева. В сочетании с имеющимся в комплекте концентратором данные особенности позволяют делать укладки феном Starwind SHD 7066 быстро и качественно.
Кроме того, модель оснащена встроенным ионизатором, который испускает поток отрицательно заряженных частиц во время работы устройства. Он нужен для улучшения состояния волос, правильного закрытия их кутикул и сохранения влаги.
Для удобства перевозки Starwind SHD 7066 имеет скромные габариты, небольшой вес, а также складывающуюся ручку. Поэтому в качестве дорожного фена он просто незаменим. Кроме того, на эргономичной рукоятке прибора расположена петелька для вертикального хранения. Например, на стене в ванной. Там же присутствует и механизм шарнирного крепления сетевого кабеля, чтобы повысить устойчивость провода к длительной эксплуатации и истиранию в месте сгиба.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с ионизацией, с холодным воздухом, которые не сушат волосы
Теги товара: с регулировкой температуры, с насадками для укладки волос
Фен Starwind SHD 7066 1600Вт черный/синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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