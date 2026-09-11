Набор для стрижки Vitek VT-2578
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинка для стрижки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 582629
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинка для стрижки
Время автономной работы
35 мин
Индикатор зарядки
да
Количество насадок
1
Комплектация
машинка, 1 насадка, сетевой адаптер, щетка, масло, документация, упаковка
Насадка для филировки
да
Настройка длины стрижки
есть
Питание
от аккумулятора
Способ регулировки длины
с помощью регулятора
Страна производства
Китай
Тип элементов питания
Ni-MH
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
350
Описание товара Набор для стрижки Vitek VT-2578
Vitek VT-2578 – это машинка для тех, кому нужно чуть больше, чем просто стрижка. Универсальная телескопическая насадка с лезвиями из высококачественной стали обеспечивает не только шесть различных установок длины от 3 до 18 мм, но и имеет функцию филировки. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 35 минут непрерывной автономной работы, а специальный LED-индикатор на корпусе подскажет, когда батарея полностью заряжена.
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Бренд
Тип товара
Машинка для стрижки
Время автономной работы
35 мин
Индикатор зарядки
да
Количество насадок
1
Комплектация
машинка, 1 насадка, сетевой адаптер, щетка, масло, документация, упаковка
Насадка для филировки
да
Настройка длины стрижки
есть
Питание
от аккумулятора
Способ регулировки длины
с помощью регулятора
Страна производства
Китай
Тип элементов питания
Ni-MH
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Страна производитель
Китай
Vitek VT-2578 – это машинка для тех, кому нужно чуть больше, чем просто стрижка. Универсальная телескопическая насадка с лезвиями из высококачественной стали обеспечивает не только шесть различных установок длины от 3 до 18 мм, но и имеет функцию филировки. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 35 минут непрерывной автономной работы, а специальный LED-индикатор на корпусе подскажет, когда батарея полностью заряжена.
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры, окантовочные, машинки-триммеры, для стрижки и окантовки бороды
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры, окантовочные, машинки-триммеры, для стрижки и окантовки бороды
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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