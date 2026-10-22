Телевизор Polar P32L33T2CSM
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 270 руб.
В наличии
Код товара: 582219
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
12 270 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Аксессуары для Телевизор Polar P32L33T2CSM
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В наличииЦена 800 руб. 1 465 руб.200 руб. в СплитКронштейн OneForAll WM4241 наклонно-поворотный VESA 200
Характеристики
Размеры в упаковке, см
80х30х5
Вес, кг.
10
Описание товара Телевизор Polar P32L33T2CSM
Телевизор Polar P32L33T2CSM обладает высокой точностью изображения, четкостью и контрастностью. Оптимальная яркость выглядит естественно и не утомляет глаза. Телевизор оснащен широкоформатным экраном диагональю 32 дюйма. Разрешение 1366 на 768 позволяет смотреть ваши любимые фильмы и телепередачи в высоком качестве. Настоящее погружение в мир онлайн с высоким качеством картинки. Все это стало доступным благодаря качественной матрице телевизора Polar. В данном случае качество превышает цену - сделайте правильный выбор!
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Телевизор Polar P32L33T2CSM обладает высокой точностью изображения, четкостью и контрастностью. Оптимальная яркость выглядит естественно и не утомляет глаза. Телевизор оснащен широкоформатным экраном диагональю 32 дюйма. Разрешение 1366 на 768 позволяет смотреть ваши любимые фильмы и телепередачи в высоком качестве. Настоящее погружение в мир онлайн с высоким качеством картинки. Все это стало доступным благодаря качественной матрице телевизора Polar. В данном случае качество превышает цену - сделайте правильный выбор!
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Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Телевизор Polar P32L33T2CSM - стоимость товара 12270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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